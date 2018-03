Frigerio y Varisco inauguraron un jardín maternal en un barrio de Paraná

El ministro de Interior, Rogelio Frigerio, estuvo en Paraná para inaugurar la obra del jardín maternal municipal "Oro del sol", ubicado en barrio El Sol, junto al intendente Sergio Varisco."Trabajamos en equipo para darles soluciones a los vecinos", destacó el funcionario nacional anteRespecto de la, Frigerio remarcó que se reúne "con bastante asiduidad" con ellos. "Son la columna vertebral de Cambiemos, son la primera trinchera de los vecinos, los que reciben las sugerencias, miedos e incertidumbres de la gente respecto a cómo estamos y son los primeros que tienen que transmitir la convicción de que estamos en el buen camino", remarcó."A los intendentes los vi tremendamente consustanciados con Cambiemos, con el presidente y las políticas que está llevando adelante, con un enorme apoyo al esfuerzo para poner a la Argentina de pie", insistió al tiempo que reconoció que hubo "discusiones" por la continuidad de las obras que se realizan. "Estamos haciendo muchas obras en Entre Ríos, pero por supuesto que los intendentes siempre quieren más y está bien que así sea porque a las claras habla de que están queriendo solucionar problemas concretos de los vecinos", acotó.Cuando se le preguntó, rememoró: "Durante la campaña del año pasado, estuvimos con el intendente, pidiéndole el voto a los entrerrianos para que apoyen al presidente y hemos recibido un apoyo emocionante por parte de los entrerrianos". Pero de acuerdo a lo subrayó: "Pasaron muy pocos meses para que volvamos a hablar de elecciones y candidaturas, no es lo que la gente espera de nosotros".Al consultarle al funcionario nacional sobre la, éste mostró su "satisfacción" al respecto, al tiempo que indicó: "Trabajamos en equipo con Entre Ríos y el resto de las provincias a través del Ministerio de Seguridad, para enfrentar el tremendo flagelo que significa el narcotráfico en el país"."Hemos multiplicado por 2000 los decomisos de droga en Argentina", ejemplificó. "Hay un claro compromiso del presidente para luchar contra las mafias del narcotráfico", remarcó.En la oportunidad se lo interrogó al ministro por el debate que se inicia respecto a"El aborto tiene que ver con cuestiones personales, y tampoco es un tema para opinarlo por sí o por no. El Congreso es el lugar para debatir todos los temas que hacen a los problemas que enfrentamos en la Argentina", respondió al respecto.Frigerio se pronunció "a favor de la vida", pero según apuntó: "No por eso, esto tiene que ser una cuestión dogmática, ni otra persona, por pensar distinto, es un asesino ni el que defienda la vida es un dinosaurio"."El Estado tiene que asumir el rol de prevenir esta situación a través de la educación sexual en las escuelas, para que padres y docentes estén preparados para evitar el problema, además de discutir cuál tiene que ser la mejor legislación para el país en este tema", instó.