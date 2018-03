Santa Fe se encamina a cerrar suba salarial de 18% para estatales y docentes

La ministra de Educación de Santa Fe, Claudia Balagué, acercó la propuesta oficial a los representantes gremiales y aseguró que "es el límite absoluto" y "no hay margen para mejorar la oferta salarial".



La propuesta consiste en un incremento que se pagaría en dos tramos del 9 por ciento, en marzo y en agosto, con aplicación de la denominada cláusula gatillo que se disparará si la inflación supera el 18 por ciento antes del 31 de diciembre.



Balagué supeditó el depósito de los retroactivos a enero a que todos los gremios acepten la oferta: "Si esa oferta no es aceptada, nadie cobrará los incrementos salariales. Hasta que la oferta no sea aceptada, no podemos depositar el incremento salarial del mes próximo".



"Puede suceder que si no es aceptada, no se cobre ningún aumento salarial. Esto nos preocupa con los docentes porque el resto de los empleados estatales van en camino a aceptar. Esto tienen que salir bien con las asambleas y votaciones en las escuelas", sostuvo la funcionaria.