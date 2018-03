El tratamiento del proyecto para despenalizar el aborto comenzará el 10 de abril

Sociedad Realizaron pañuelazo para acompañar la apertura del debate por el aborto

El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que analizará los proyectos sobre la despenalización del aborto fijó un cronograma de trabajo que se iniciará el martes 10 de abril con el objetivo de emitir dictamen entre fin de mayo y principio de junio.Así lo detalló el macrista Daniel Lipovetzki (PRO), presidente de la comisión de Legislación General, cabecera en el tratamiento del tema, al precisar los principales aspectos del cronograma a seguir.La reunión se realizó sin sobresaltos debido al fuerte operativo de seguridad dispuesto para restringir el acceso a la sala donde concurrieron los más de 100 diputados que integran las cuatro comisiones.En el plenario de comisiones, Lipovetzki fue el encargado de leer el cronograma, acordado previamente con la mayoría de los bloques parlamentarios, y con las presidentas de las otras comisiones: Carmen Polledo (PRO), de Salud; Alejandra Martínez (UCR), de Familia, y Gabriela Burgos (UCR), de Legislación Penal.De lo acodado, surgió que cada diputado nacional podrá proponer hasta cuatro expositores ante el plenario de comisiones, que se reunirá para escucharlos desde el martes 10 de abril, durante todos los jueves y martes subsiguientes.Teniendo en cuenta que los diputados son 256 (Julio De Vido está suspendido), el total de expositores arroja un máximo de 1024, aunque desde las presidencias de las comisiones que conforman el plenario confían en poder bajar ese número a 800.Cada expositor tendrá siete minutos para realizar su presentación, las jornadas se realizarán desde las 9.30 hasta las 18 y "la idea es no repetir representantes de un mismo sector u organización", aclaró Lipovetzki.Las reuniones se realizarán en la sala del Anexo C (la más grande de las dispuestas para comisiones), y además podrán seguidas por el circuito cerrado desde el auditorio del Anexo A."Esperamos que se dé un debate profundo, respetuoso, que sirva para tener información, para escuchar todas las voces con un debate de trabajo intenso durante varias semanas", remarcó el diputado macrista.Respecto a los tiempos, confió en que "a fines de mayo puedan estar terminando los expositores, para poder ver si acordamos los dictámenes".La representante de izquierda Natalia González pidió "tratar el tema con más rapidez, porque cada día que pasan hay mujeres que se debaten entre la vida y la muerte. Un debate de tan largo plazo atenta sobre una definición urgente".Lipovetzki le respondió que "dos meses no son tantos ante un proyecto que ni siquiera estuvo en discusión durante los últimos 14 años".Ante el murmullo que se escuchó en la sala mientras la diputada de la izquierda hacía su planteo, la massista Cecilia Moreau pidió dar "un ejemplo como dirigentes" y no convertir las reuniones "en un circo romano".Por su parte, el tucumano José Cano (UCR) pidió que las comisiones visiten al menos seis regiones del país "para llevar el debate" a esos lugares, alternativa que ya había sido sugerida por las autoridades de las comisiones y cuyo formato se utilizó hace algunos años durante el debate del proyecto de reforma del Código Civil.Una de las notas salientes de la jornada fue la ausencia al plenario de los diputados de la Coalición Cívica, que actuaron en sintonía con el pedido de la líder de ese espacio, Elisa Carrió, para que se prorrogue el tratamiento hasta después de Semana Santa.En una carta que por la mañana le envió a Lipovetzky, Carrió señaló: "Daremos el debate sobre este proyecto de ley y brindaremos nuestras razones en el momento en el que haya que darlo, tenemos todo el año para hacerlo, pero empezar a tratarlo esta semana parecería una violación a los principios de tolerancia y pluralidad que exige un Estado democrático".En este sentido, dijo que actualmente se está transitando "un tiempo sagrado para muchos argentinos" y afirmó no querer que "el inoportuno tratamiento de este tema tan sensible se convierta en un agravio para millones de judíos y cristianos".El debate sobre la despenalización del aborto quedó habilitado cuando, en una reunión con los jefes parlamentarios del bloque oficialista Cambiemos, antes del inicio de las sesiones ordinarias del 1 de marzo, el presidente Mauricio Macri dio luz verde al tratamiento de este asunto.Luego, y en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, Macri aseguró que veía "con agrado que el Congreso lo tenga en su agenda este año", al tiempo que reiteró que su postura es "a favor de la vida" y se expresó "a favor de los debates maduros" sobre el tema.En la mesa de trabajo de las comisiones, más allá del proyecto del colectivo "Campaña por el Aborto legal, seguro y gratuito", que cosechó 71 firmas de diputados de diferente extracción política, hay otras tres iniciativas presentadas por los macristas Sergio Wisky, Marcelo Wechsler y el kirchnerista Daniel Filmus, con matices sobre el primero de los textos.También están en la mesa de debate, una iniciativa del democristiano cordobés Juan Brugge, que se opone a la legislación de la interrupción del embarazo, así como otras dos propuestas para convocar a una consulta popular, una impulsada por la diputada de Compromiso Federal de San Luis Ivana Bianchi y otra del diputado del macrismo Gastón Roma.