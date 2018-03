Intimaron al CGE para que construya rampas y baños para discapacitados

Foto: Colegio Nacional de Nogoyá

Tras varios planteos administrativos e institucionales debieron acudir a la Justicia para intimar al Consejo General de Educación (CGE) a construir una explanada y baños adaptados para discapacitados en un colegio de Nogoyá.



Tras el paso del tiempo y una sanción al organismo educativo, que desde el año pasado no ponía mucho interés en la obra, finalmente comenzaron esta semana con los trabajos.



El abogado de Agmer Nogoyá, Ramiro Pereira informó que tras un tiempo de "lucha social de la comunidad, se logró el objetivo de avanzar con las construcciones que aseguren el ingreso a la accesibilidad de las personas con discapacidad".



El letrado de Paraná que asiste al gremio capitalino, explicó: "Todo se inició con el pedido de la mamá de un alumno de 15 años que asiste al colegio Nacional de Nogoyá. Este menor padece una importante discapacidad física que lo obliga a movilizarse en una silla de ruedas".



"En el colegio Antonio Sagarna hay escaleras que dificultan el ingreso de ese alumno y carece de baños adaptados. Le pidieron a la Departamental de Escuelas que no hizo mucho para solucionar el tema. Ante esto, acudimos al Consejo General de Educación, porque durante tres años no hubo respuestas de nadie", referenció el abogado en diálogo con diario Uno.



Sin embargo, contó que frente a la falta de respuestas "se debió acudir a la Justicia, y por ello es que se presentó un amparo ante la jueza (Valentina) Ramírez Amable, quién antes de resolver convocó a una audiencia donde se logró acordar con los representantes del CGE y de la Defensoría de Menores, iniciar las obras antes del inicio lectivo 2018".



"Se entendió que no había una urgencia de hacer los trabajos en diciembre o enero, pero era necesario que las clases se iniciaran con la explanada y el baño adaptado", recalcó Pereira para indicar: "Increíblemente llegó marzo, y no pasó nada, ante esto, se notificó de esta situación a la Justicia, que sancionó al Consejo por el paso del tiempo y esto permitió que de una buena vez comenzaran las refacciones y obras reclamadas".



"Lamentablemente el CGE hizo caso omiso a la orden judicial, y no lo hizo tal vez por su propia desorganización interna, lo cierto es que por la unión de la comunidad educativa y el respaldo al planteo de esa madre como de Agmer Nogoyá es que se pudo ver en estos días un avance importante de las obras", reflexionó el abogado para asegurar: "Si nos hubiéramos quedado de brazos cruzados, esto no avanzaba. Y de allí es que hay que resaltar que por la difusión del problema y la intervención judicial el alumno podrá ingresar a la escuela en una rampa adecuada, además de poder ir a un baño adaptado".



En ese marco, desde Agmer Nogoyá se informó de una recorrida por la zona de obras "con el fin de observar y analizar la ejecución de los trabajos para el ingreso a dicho establecimiento, por ejecución de una sentencia, que el Estado Provincial tuvo que cumplir, por el amparo presentado y ganado el pasado 6 de Noviembre del año 2017, con el Programa de Accesibilidad en Ámbitos Educativos (Ley Nº 25.730), rampas de accesos y baño para discapacitados".



"Con total orgullo y alegría, desde Agmer Nogoyá nos sentimos gratificados al ver que con nuestro pequeño grano de arena se está llevando a cabo algo tan urgente y necesario (desde hace mucho tiempo) para niños, jóvenes y adultos con los mismos derechos. Porque entendemos que donde hay un necesidad hay un derecho", se añadió finalmente.