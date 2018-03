Frigerio en San Benito: "Trabajamos para reducir el déficit habitacional"

Política Inauguraron en San Benito 250 viviendas financiadas por provincia y nación

En San Benito se inauguraron 250 nuevas viviendas que se construyeron con fondos provinciales y nacionales.Al respecto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, explicó aque "es un día muy especial porque son 250 las familias que cumplen el sueño de la casa propia. Todos los complejos de viviendas que se hacen tienen también casas adaptadas porque hay gente que necesita una fabricación especial".Además, consideró que "e. Deben cuidar lo que tienen. Va a haber un destacamento policial, locales comerciales, un supermercado. Esto se transforma en un nuevo barrio".Por otra parte, recordó que en barrio San Martín se lleva a cabo el Plan Hábitat. "Estamos haciendo una obra muy importante y con el intendente ya estamos pensando en otro proyecto para otra zona vulnerable", dijo.Asimismo, señaló que ". Hay una enorme expectativa en la Argentina y en Entre Ríos de que un cambio es posible y tenemos que trabajar todos los días para eso".Adelantó que ", que le van a dar trabajo a muchos entrerrianos. Tenemos que facilitar eso, que no solo a las viviendas las haga el Estado, como era en el pasado, sino que haya también oferta del sector privado, desarrolladores que se animen, hoy que hay créditos en la Argentina, a hacer las viviendas que se necesitan.".También manifestó que "Probablemente las viviendas son, de las obras de infraestructuras, las que más mano de obra demandan y por eso le ponemos tanta energía a este tema".El ministro consideró que ". No puede haber temas tabú, menos un tema tan delicado y complejo como éste. Es un debate que se tiene que dar sin dogmatismos, sin agresiones, respetando el pensamiento del otro aunque no concuerde con el de cada uno. Esperamos que se dé un debate serio.. Ojalá de este debate surja una mejor legislación".Sobre su posición al respecto, aseguró que "me cuesta decir blanco o negro.y lograr una legislación que sea superior a la actual".La Oficina Anticorrupción emitió un duro dictamen contra el ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere por haber recibido un bono de 500 mil pesos tras dejar su cargo como titular de la Sociedad Rural Argentina para incorporarse al Ejecutivo. La OA indica que la "percepción de la retribución excepcional" por parte del ministro "no resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas sobre ética pública".Sobre ello, Frigerio opinó que "cumplió con lo que la Oficina Anticorrupción le pidió que hiciera. No hay ningún tema en discusión ni abierto respecto a esta cuestión. Estamos muy tranquilos con la actuación de él".El ministro indicó que "no tengo nada que decir" y agregó: "Estuve en Entre Ríos antes de las elecciones de medio término. En ese momento les pedimos a los entrerrianos que nos acompañen, que lo acompañen al presidente, que necesitaba ese apoyo, que tenía muy pocos diputados y muy pocos senadores. Quizás es el presidente más débil en términos parlamentarios en los últimos 100 años. Los entrerrianos nos respondieron con un tremendo apoyo, inesperado para muchos. Eso fue hace pocos meses y".Consultado por sobre si le gustaría postularse, aclaró: ". Creo que tenemos tremendos desafíos por delante. Tenemos que sostener este nivel de crecimiento, tenemos que seguir bajando la inflación, tenemos que generar más puestos de trabajo. Tenemos que terminar esta gestión habiendo reducido significativamente la pobreza y estoy concentrado en eso"."Para resolver los problemas de la gente no puedo estar mirando la camiseta partidaria. Tengo 24 provincias que atender como ministro del Interior, tengo 2200 intendentes y poco me interesa el color de su camiseta partidaria.", aseveró."Nos preocupa, nos gustaría reducirla más rápido. Admitimos que es un tremendo flagelo para la gente, para los sectores más vulnerables, que es una restricción para la inversión.La inflación del 2017 fue prácticamente la mitad que la del 2016. Este año será más baja que el año pasado. El año que viene estará más cerca del dígito y en el 2020, como dijo el presidente, la próxima gestión va a empezar con una inflación en línea con los países de la región, que a diferencia de la Argentina, no convivieron 10 años o más con una de las inflaciones más altas del mundo", explicó.Además, dijo que ". Vivir otra Argentina es posible".