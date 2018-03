"Buscamos asegurar el servicio de justicia", dijo Castrillón

Foto 1/4 Foto 2/4 Foto 3/4 Foto 4/4

Con un acto realizado en el salón del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, se dio inicio al año judicial 2018, con la presidencia del Dr. Emilio Castrillón.



"Vamos a poner de relieve dónde estamos, dónde queremos ir y sobre todo para decir que buscamos asegurar el servicio de justicia", dijo el flamante titular del Alto Cuerpo en diálogo con Elonce TV y agregó que "desde el Poder Judicial vamos a hacer lo imposible para que la Justicia y sobre todo la policía de Entre Ríos, que tiene un rol fundamental en el tema de narcomenudeo junto con instituciones intermedias, termine con el flagelo que ataca fundamentalmente a nuestra juventud y es causa y origen de numerosos delitos que terminan siendo graves para lograr la paz social".



En tal sentido dio cuenta que desde el STJ "nos ponemos a trabajar, vemos el trabajo y ante la necesidad, mientras los fondos no lleguen de Nación, será la Provincia quien deberá otorgar los medios" para que se puedan combatir los kioscos de droga. Respecto a la posibilidad de designar más fiscales, Castrillón mencionó que si bien eso es decisión del Ejecutivo, "con lo que tenemos deberemos cumplir las leyes y lo que no podemos hacer, hacérselo saber al Gobernador para que lo procure y lo solucione".



Por su parte, el gobernador Gustavo Bordet ratificó la división de poderes y la independencia del Poder Judicial, "pero también de cooperación para que delitos como el narcomenudeo puedan ser severamente castigados, porque es un flagelo que tiene nuestra sociedad que ataca los sectores sociales más vulnerables y es un gran avance tener un ámbito de actuación provincial, donde la Policía y la Justicia puedan trabajar junto con los fueros federales".



Respecto a la aplicación de la ley precisó: "En la medida en que vayan surgiendo necesidades iremos poniendo los recursos para lograr subsanar los obstáculos que se nos puedan presentar. Lo que queda claro es que hay voluntad tanto del Ejecutivo, Judicial y Legislativo, que fue el ámbito que sancionó esta ley, para combatir este flagelo".



Por otra parte, y sobre la posibilidad de designar más funcionarios judiciales debido a la aplicación de la ley aclaró: "En principio no, se irá trabajando con la estructura actual pero en la medida que en vaya surgiendo nuevas demandas podríamos ir ampliando los cargos que se den como consecuencia de los procesos que se deban llevar adelante".



Reconoció finalmente que la ley tendrá efectos colaterales, no sólo por la superpoblación carcelaria, sino que "crea un tema de minoridad, de familia", debido a "problema de ausencia de madres con sus chicos". Por eso lo consideró un "abordaje muy complejo".



Bordet explicó que se está trabajando en la posibilidad de ampliar unidades carcelarias, "no porque para alojar nuevos presos, sino para que quienes estén alojados tengan las condiciones dignas".