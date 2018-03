Por categoría y en boxes: Cómo se votará en Entre Ríos tras la reforma política

Política La Cámara de Diputados de Entre Ríos sancionó la Ley de Narcomenudeo

La ministra de Gobierno, Rosario Romero, adelantó aque "en los próximos días ingresará al Senado" el proyecto de reforma política. Dijo que el borrador de la iniciativa "está circulando pero todavía no está del todo terminado, porque se le han ido realizando aportes".Durante el programa, señaló que la propuesta es que se implemente un sistema de votación "muy parecido al de Santa Fe, donde el ciudadano elije en las diferentes categorías". Describió que hay distintos boxes donde marca en una papeleta, con una birome, el candidato que cada uno elige. "Hay cero robo de boletas y ni siquiera lleva sobres", resaltó.Dijo asimismo, que las boletas llevarán las fotos de los postulantes y, en el caso de los diputados, llevarán las imágenes de los dos o tres primeros de cada lista. "La propuesta es que en el box figure la lista completa de diputados y concejales, para que el elector no sólo vea las tres caras sino la lista completa. La boleta sábana no va a existir más, pero como no hay un sistema de tachas, se votará la nómina entera"."La ventaja para el elector es que tiene mucha claridad y libertad, porque elige por separado cada categoría. Hoy es mucho más difícil cortar la boleta sábana", expresó Romero, quien admitió que el proceso de recuento "es más largo para la PASO, pero en la genera es simplísimo".La ministra señaló que esta semana será promulgada la Ley de Narcomenudeo aprobada en la legislatura entrerriana. Sostuvo que a partir de esto, deberán pasar 30 días para la implementación. Acotó que habrá "acuerdos verbales" con las distintas fuerzas de seguridad.Precisó que podrá haber denuncias anónimas. "Vamos a proceder ante esto de manera gradual, atacando el problema con un plan para que el sistema carcelario y las comisarías no colapsen", aclaró Romero. Aclaró que se podrán realizar operativos sin denuncias, pero que "la Policía no va a actuar sola, sino siempre bajo la conducción de un fiscal y un juez de Garantías que ordene el procedimiento".