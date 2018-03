Caputo irá al Congreso para explicar sus vínculos con sociedades offshore

La presentación del ministro será a las 9:00 ante la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior, que todavía no fue constituida.



De esta manera, Caputo cumplirá con el compromiso asumido el miércoles pasado por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, durante su primera presentación del año en la Cámara de Diputados.



Para salir afrontar esta dura prueba ante los legisladores de la oposición, Caputo fue sometido a un severo entrenamiento en materia jurídica y discursiva en la Casa Rosada, que incluyó simulacros de cuestionamientos.



Aunque los representantes del Senado aún no fueron designados, los nombres de los diputados opositores que integran la bicameral ya anticipan las fuertes críticas que enfrentará Caputo: Axel Kicillof, Rodolfo Tailhade, Marco Lavagna y José Luis Gioja serán los encargados de cruzarlo.



Uno de los principales temas que abordará la oposición será la participación del ministro en la firma offshore Noctua Partners, la gerenciadora de fondos de inversión que confirmó recientemente en Estados Unidos que Caputo era su dueño, información que fue omitida en su declaración jurada ante la AFIP y la Oficina Anticorrupción.



A instancias del mecanismo de emisión de deuda diseñado por la cartera de Caputo, Noctua adquirió bonos a 100 años con un jugoso rendimiento del 7,9 por ciento anual en dólares.



El ministro estrella del macrismo, que es defendido a capa y espada por el Gobierno, también es acusado por ocultar su presunta participación en las offshore Alto Global y Princess International Global Ltd., fondos inscritos en las Islas Caimán que también fueron revelados por las filtraciones conocidas como "Paradise Papers".



Las esquirlas del escándalo que compromete a Caputo también implican a su esposa, Ximena Ruiz Hanglin imputada por defraudación a la administración pública por haber suscrito contratos de dólar futuro con ganancias superiores a los 30 millones.



El Frente para la Victoria y el Frente Renovador habían pedido la interpelación del ministro para que diera explicaciones en el recinto, pero el Gobierno accedió a la propuesta más moderada del bloque Justicialista para que la exposición tenga lugar en un espacio más "cuidado" como la bicameral de deuda, donde podrá repartir el tiempo entre atajar las balas que provengan de la oposición y rendir cuentas por las operaciones de colocación de deuda que lleva adelante su cartera.



Este domingo, Macri defendió a Caputo: "No estamos hablando de hechos de corrupción, son hechos anteriores, es una declaración sobre su pasado", sostuvo, en una entrevista con el canal América, y afirmó: "Todas las denuncias que hemos tenido hasta ahora ninguna han sido comprobadas".