Venta de terrenos en Puerto Yeruá: el intendente Cevey pidió "juicio abreviado"

El abogado Juan José Bukténica fue quien desempeñó las defensas técnicas hasta ahora; pero Romina Elizabeth Filsinger -hija de la secretaria de la Intendencia- y su marido Leonardo Daniel Galarza, decidieron prescindir de su servicio. En su lugar, designaron a Enrique Oscar Bacigaluppe.



El inicio del debate podría retrasarse porque Bacigaluppe necesitaría tiempo para interiorizarse de la investigación que realizó el fiscal José Arias. "Es una maniobra dilatoria. Buscan de mil maneras patear las inminentes condenas para adelante", dijo Sebastián Telayna, uno de los vecinos de Puerto Yeruá que denunció la trama delictiva mediante la cual el intendente, la secretaria y el abogado del municipio y otras 15 personas se habrían repartido importantes lotes fiscales a precios viles. El intendente busca acogerse al juicio abreviado El cambio del abogado no fue el único trámite vinculado a la causa en los últimos días. También hubo negociaciones de 13 de los imputados, entre ellos el intendente Cevey, para acogerse a un juicio abreviado, a cambio de que la condena no incluyera la prisión efectiva ni tampoco se los inhabilitara de por vida para ejercer cargos públicos.



Esta última pretensión fue considerada excesiva por la acusación y ello habría frustrado la posibilidad de que prosperara el "abreviado", dejaron trascender en tribunales, según indica ElEntreRíos.com.



Los 17 imputados están procesados por "peculado en concurso ideal con defraudación a la administración pública".



La lista es encabezada por Fabián Cevey, intendente de Puerto Yeruá; María Griselda Brassesco, Secretaria Municipal, y el Dr. Julio Larrocca, por entonces abogado de la comuna, actual presidente de la Liga de Fútbol de Concordia y vicepresidente primero del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).



"El intendente Cevey, la secretaria Brassesco y el abogado de la Municipalidad (Larrocca) se pusieron de acuerdo para quedarse con lotes de 1.200 a 1.700 metros cuadrados, en lugares hermosos, aprovechándose de una serie de normas pensadas para adjudicar sin licitación pequeños terrenos a gente muy humilde, para que se puedan construir una casilla donde vivir", resumió el fiscal Arias.



La sala que tendrá la responsabilidad de dictar sentencia está integrada por los magistrados Carolina López Bernis, Silvina Gallo e Ivés Bastián.



En principio, están citadas "alrededor de 20 audiencias y hay aproximadamente 150 testigos" precisaron en tribunales.



Los imputados no han podido justificar cómo fue que adquirieron por 11.000 pesos terrenos fiscales tasados en mucho más de 300.000. O en 8000 lo que costaba246.000.

La pena prevista para el delito de "peculado en concurso ideal con defraudación a la administración pública" es de 2 a 10 años de cárcel, con inhabilitación de por vida para el ejercicio de cargos públicos, además del decomiso de los bienes mal habidos.



En el requerimiento de remisión a juicio, Fiscalía adelantó que solicitaría 10 años de prisión para los imputados, aunque habrá que ver si mantiene tal pretensión una vez que finalice el debate, indica Análisis Digital. La lista de los imputados Uno de los aspectos que le otorga particular complejidad al caso es el número de imputados. A los ideólogos, que habrían pergeñado el "reparto" de los lotes, se le suman varios más que figuran como "compradores", muchos de ellos "testaferros", al decir del Fiscal Arias.



Decir "compradores" resulta cuanto menos exagerado, porque nunca aparecieron comprobantes que documentaran de manera fehaciente los pagos. "En la Municipalidad de Puerto Yeruá no hay acreditado ingreso de dinero por esos lotes, a pesar de que se vendían por cifras irrisorias", explicó el fiscal.



Los imputados son:



1 - Fabián Cevey, Intendente de Puerto Yeruá;



2 - María Griselda Brassesco, Secretaria Municipal;



3 - Julio César Larrocca, abogado de la Municipalidad;



4 - Marcelo Alcides Larrocca, con domicilio en Puerto Yeruá, en su carácter de comprador (hijo del abogado municipal);



5 - Fabián Rubén Terenzano, domiciliado en Concordia, en su carácter de comprador;



6 - María Mercedes Maquiavelo, con domicilio en Ushuaia, Provincia de Tierra del Fuego, en su carácter de compradora (cuñada de la esposa del Intendente Cevey, al punto de que su esposa firmó como apoderada de Maquiavelo);



7 - Romina Elizabeth Filsinger, domiciliada en Concordia, como compradora (hija de la secretaria de la Intendencia, María Griselda Brassesco);



8 - Leonardo Daniel Galarza, domiciliado en Concordia, también como comprador (marido de Romina Elizabeth Filsinger y yerno de la secretaria de la intendencia);



9 - José Luis Irribarren, domiciliado en el Barrio 708 Viviendas de La Bianca, como comprador.



10 - María Mercedes Girard, domiciliada en Ushuaia, Tierra del Fuego, también como compradora.



11 - Gabriela Andrea Girard, domiciliada en Puerto Yeruá, también como compradora.



12 - Alejandro Joaquín Cevey, domiciliado en Puerto Yeruá, también como comprador.



13 - Brenda Soledad Cevey, domiciliada en Puerto Yeruá, en carácter de compradora.



14 - Ramón María Benítez, domiciliado en Puerto Yeruá. También en carácter de comprador.



15 - Gustavo Miguel Graziano, domiciliado en Concordia, en carácter de comprador.



16 - Diego José Sampellegrini, domiciliado en Concordia, en carácter de comprador.



17 - Guillermo Javier Guevara, domiciliado en Barrio 22 Viviendas de Concordia. Comprador.