Gremios docentes analizarán nueva propuesta pero aseguran "estar conformes"

AGMER

UDA

AMET

SADOP

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta a los gremios docentes. Se trata de un, que surge de la paritaria del año pasado. El incremento no es acumulativo.Marcelo Pagani, secretario general de Agmer, explicó aque "vamos a activar todos los mecanismos de asamblea que estén dentro de la organización para que en cada escuela se debata esta propuesta salarial y finalmente cada departamento defina un mandato para que".De esta manera,. "Si la propuesta se acepta se desactivan, de lo contrario habrá que ponerles fecha", agregó.Por su parte, Mirta Raya, secretaria General de la Unión Docentes Argentinos (UDA) Entre Ríos, indicó que ". Son dos puntitos más que hacen a la mejora salarial. De todas maneras, que es la que tiene el mandato de las bases, para resolver en esta cuestión. Esto será consultado este martes".Asimismo, manifestó que "antes de entrar al salón pensé en que si nos llamaban era para ofrecernos algo más. Me siento conforme, no me han defraudado en lo personal. Vamos a esperar la resolución de los afiliados".Carlos José Varela, secretario adjunto de AMET, informó aque ". Teníamos previsto realizar asambleas en el día de la fecha y las habíamos convocado con 72 horas de anticipación, como lo fija el decreto 97. Nos enteramos que esa norma será derogada por un nuevo decreto en donde volvemos a las 24 horas de plazo de información. Esto es algo positivo en el funcionamiento del gremio".Sobre. El viernes por la mañana, a más tardar, estaremos informando al CGE cuáles son las respuestas del gremio y los pasos a seguir".Finalmente, Sergio Pesoa, titular de SADOP, señaló que ". Recordamos que tenemos un día de paro en suspenso, por lo que nos comprometimos para el jueves a entregar una respuesta al ministro.".