El gobierno ofreció a los docentes un incremento que alcanza el 18,3 por ciento

Modificación del decreto de asambleas

El Ejecutivo entrerriano volvió a reunirse este lunes por la tarde, en el Salón de los Gobernadores de casa de Gobierno, en el marco de la Mesa de Diálogo con los gremios docentes."Apostamos al diálogo tal como lo ha pedido el Gobernador Gustavo Bordet, no sólo con los docentes, sino con todos los sectores de la comunidad. Hemos mejorado la oferta salarial respecto de la última realizada, sosteniendo los mismos meses de incremento que la propuesta realizada anteriormente, es decir, un 8 % en el mes de marzo, y llevando la oferta salarial en el mes de agosto, al 9 %", detalló ael ministro de Economía, Hugo Ballay.En el mismo sentido, aseveró: "Esto significa 17 % de aumento, que va liquidado por sobre el 1,3%, que se liquida retroactivo al mes de enero, correspondiente a la diferencia salarial respecto a la inflación del año anterior. Es decir la propuesta implica un 18, 3 % de incremento para los docentes, este año, y con la cláusula de revisión permanente".La presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó, indicó aque "es un gran esfuerzo del gobierno de nuestra provincia el elevar el incremento salarial a un 17 %. Esperemos sea bien recibida por los docentes. Además, con la perspectiva de sentarnos, de acuerdo a los índices inflacionarios, en esta mesa de diálogo, ni bien ocurra, para ajustar lo que corresponda".Al ser consultada, la presidenta del CGE, insistió con que "los días de adhesión al paro docente, serán descontados". Este tema, según dijo, no se trató en el encuentro.En la reunión que se llevó a cabo este lunes, la presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Marta Landó, puso de relieve "la modificación del decreto 97, a través del decreto 384/18 que modifica el artículo 5° que disponía los plazos estableciendo una antelación mínima de 24 horas, y una modificación del artículo 2°".A su vez, el titular de Economía reiteró que "el objetivo de la provincia es que el diálogo se produzca con los chicos en las aulas" y resaltó que "el compromiso es no solo hacer el máximo esfuerzo como venimos haciendo, ahora con una propuesta superadora, sino también sosteniendo el compromiso de la cláusula de revisión permanente que implica que ningún trabajador gane por debajo de la inflación".En ese sentido, Landó resaltó que "desde el gobierno también hemos hecho lugar a otros pedidos de los gremios tales como la modificación del decreto 97/12" y subrayó en ese sentido que "una vez cerrado el acuerdo salarial con los gremios docentes podremos avanzar en el trabajo en comisiones en temáticas importantes para el sector como la equiparación de cargos directivos secundarios y primarios".Landó también manifestó que "el objetivo es poder avanzar en otros aspectos de la negociación tales como medidas vinculadas a la salud laboral que ya han sido manifestadas por los gremios y que queremos ir resolviendo una vez que podamos cerrar la negociación salarial".