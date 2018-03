AGDU propone paros progresivos si no hay avances en la paritaria

Este martes 20 de marzo sesionará en Buenos Aires el Congreso extraordinario de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) para definir un plan de lucha ante la falta de propuesta salarial por parte de las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación.



Del cónclave participará Patricia Riobó, secretaria general de la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU), sindicato de base de Conadu. Allí llevará la postura de la docencia universitaria entrerriana, definida a través de un sondeo que AGDU concretó entre sus afiliados.



De acuerdo a los resultados de esa consulta, la mayoría se inclinó por exigir un 20 por ciento de incremento salarial, más cláusula gatillo.



Además apoyan la determinación de un plan de lucha, con paros progresivos y difusión mediática de la situación del sector, en caso de que las autoridades nacionales no convoquen a una nueva audiencia paritaria antes del 25 de marzo.



Riobó ya había adelantado la negativa a aceptar el techo del 15% de incremento salarial que pretende imponer el Gobierno nacional, por considerar que "consolida el ajuste y la pérdida de poder adquisitivo" de los trabajadores. Sin acuerdo por la cláusula gatillo 2017

Por otro lado, este lunes 19 de marzo se realizó en Buenos Aires la primera reunión de la Comisión Técnica para la aplicación de la cláusula gatillo 2017. Allí todas las federaciones docentes, entre ellas Conadu, rechazaron la modalidad de aplicación propuesta por el Ministerio de Educación, la Secretaría de Políticas Universitarias y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).



Los representantes de la docencia universitaria coincidieron con las autoridades nacionales en que el desfasaje inflacionario sobre el acta paritaria de 2017 es del 2,77 por ciento.



Sin embargo, no hubo acuerdo respecto a cuál es el monto salarial sobre el cual aplicar ese porcentaje, ya que los gremios pretenden que se aplique sobre el último salario percibido, mientras que el Ministerio sostiene que debe hacerse sobre los salarios básicos del mes de noviembre de 2017, excluidos los conceptos de jerarquización y nomenclador.



En el encuentro no se definió fecha para una nueva reunión de la Comisión Técnica ni para la paritaria 2018, se informó a APF.