Modernización del recinto: El Senado entrerriano incorpora tecnología

El recinto del Senado entrerriano abre sus puertas con una nueva cara. Las palabras para definir los trabajos son modernización, eficiencia y transparencia. Se hicieron las modificaciones necesarias para adaptar el recinto a la tecnología. Las reformas permiten, además, reabrir la puerta de ingreso al público por el hall central que fue cerrada hace 26 años.



"La modernización del recinto del Senado entrerriano y la incorporación de tecnología, tiene que ver con transparentar el proceso de debate y sanción de las leyes. Tenemos que adaptarnos al mundo que vivimos, a las exigencias de transparencia, eficiencia y comunicación que nos piden los ciudadanos. La cultura digital es parte de la vida cotidiana; paso a paso, esta es una transformación de la que debemos ser parte".



"Esta obra es la segunda etapa de un proyecto que comenzamos el año pasado con la actualización del sistema de sonido del recinto y el streaming, la transmisión en vivo, on line, de las sesiones. En esta segunda etapa fue necesario readecuar completamente el recinto para poder hacer el trabajo que correspondía. En esta fase, sumamos tecnología con el objetivo de transparentar los procesos de sanción de las leyes", explicó Bahl. "La transparencia es el desafío que los ciudadanos demandan".



"En el recinto del Senado se realizó un trabajo integral, complementando la incorporación de tecnología. Se restauraron las aberturas, barandas y todos los componentes de madera. Las bancas y el estrado fueron restaurados y adecuados al nuevo sistema electrónico. La alfombra fue reemplazada por un entablonado encastrable que permitió instalar debajo los circuitos del nuevo sistema", definió Bahl.



El vicegobernador dio detalles de la obra: "Se prepararon las bancas y cada una cuenta con una pantalla táctil, una microcomputadora, un sensor de huella digital y un sensor de presencia en las butacas".



"Para que el sistema funcione, cada banca tiene que tener su conexión de red, su conexión eléctrica y su conexión de sonido. Y para eso fue necesario levantar todo el piso del recinto e instalar un entramado de cañerías.



"El proyecto prevé un nuevo acceso del público al recinto por el hall central de Casa de gobierno. Para esto será necesario reubicar el busto del Gral. Urquiza. Además de jerarquizar estos espacios, el objetivo es abrir al público el recinto: no queremos más puertas cerradas", sostuvo el vicegobernador.



"Las sillas del recinto se cambiaron; en el caso de las bancas, para permitir el sistema de sensores de presencia. Los funcionarios del estrado y el personal del estrado también contarán con una notebook táctil para trabajar con el sistema nuevo de votación electrónica", explicó Bahl.



El próximo objetivo, será la digitalización integral de las piezas legislativas y la puesta en marcha del expediente electrónico, con firma digital.



Además se implementará la despapelización del trabajo de labor parlamentaria. "Es necesario avanzar hacia una administración despapelizada y sustentable", explicó Bahl. Debemos construir ámbitos de trabajo modernos, utilizando la tecnología que está al alcance. El objetivo es reemplazar el papel por procedimientos electrónicos y lograr mayor eficiencia, exactitud y transparencia.



"También, tenemos el proyecto de desarrollar una aplicación para celulares con toda la información del senado. Estas herramientas, basadas en las nuevas tecnologías de comunicación, están al alcance y debemos aprovecharlas para mejorar el intercambio con los ciudadanos", explicó Bahl.



"El recinto presenta una nueva cara, pero las reformas no son estéticas sino de fondo: "la modernización es un desafío ineludible. El ciudadano exige transparencia y una gestión más eficiente", señaló el presidente de la Cámara Alta. Puertas abiertas La puerta se cerró hace 26 años. Desde esa noche, el principal acceso del público al recinto de la Cámara de Senadores quedo clausurado, franqueado por el busto del Gral. Urquiza. Las reformas anuncian un nuevo tiempo de puertas abiertas. Transmisión en vivo, online Desde el año pasado, las sesiones del Senado entrerriano pueden seguirse en vivo, on line, por el canal de YOU TUBE de la cámara alta.



"En el montaje del sistema ahorramos mucho dinero y logramos una excelente calidad, porque a diferencia de otros colocados en espacios similares, acá no montamos un estudio de TV sino que lo resolvimos con 4 cámaras de seguridad de alta definición y un software original", explicó Bahl.



"Tenemos que acostumbrarnos a estas nuevas formas de comunicación. Todos nos sentimos un poco incómodos con una cámara delante. Pero la incorporación de tecnología es necesaria e inevitable, hace a la transparencia de nuestro trabajo", explicó Bahl.



Hasta el momento se transmitieron 5 jornadas de audiencias públicas para cubrir cargos en la Justicia y 9 sesiones (entre Preparatoria, Ordinarias y de Prórroga).



En el canal de YOU TUBE (www.senadoer.gob.ar) se pueden encontrar todas las sesiones desde el inicio de las transmisiones, así como también las audiencias públicas y entrevistas a diferentes senadores. Por qué es importante ''despapelizar'' Minimizar el uso del papel es una de las claves en todos los procesos de modernización en marcha y el senado entrerriano no se queda atrás.



"En esta primera etapa ya no se imprimirá más el orden del día, lo que se conoce como extractin. Los senadores recibirán esta información digitalmente", explicó Bahl.



"Para que tengan una idea aproximada de lo que significa: para cada sesión del senado, se imprimen entre 4 y 5 resmas de papel blanco y se trabaja más de una tarde en el armado de las carpetas que recibe cada senador. Hoy la tecnología nos permite optimizar el tiempo de las personas, mejorar los espacios de trabajo -porque ya no habrá en las oficinas esas pilas de papeles acumulándose, además del significativo beneficio ambiental que representa minimizar este insumo. Para producir el papel blanco que se usa en las oficinas se utilizan millones de litros de agua dulce y se tala un árbol por cada 16 resmas. La industria papelera es una de las más contaminantes del planeta", aclaró Bahl.



"Hacia el futuro, lo ideal, es digitalizar los diferentes procesos y trámites administrativos del senado. Pero eso se encarará más adelante porque, además de una mayor inversión en tecnología, requiere implementar el expediente digital, que es un proceso más complejo". Datos En la obra trabajaron personal del servicio penitenciario y personal técnico profesional y administrativo de la HCSER.



Tanto el software y el hardware cumplen con los requisitos y las necesidades que el funcionamiento de la Cámara implica. El hardware está instalado en las pc y tablets que disponen las bancas de los senadores, el estrado de presidencia y para el trabajo del personal de Labor parlamentaria. El software se irá implementando progresivamente e incluye modificaciones, capacitaciones al personal legislativo y la propiedad del código fuente y programación de software libre.



El proceso de diseño e implementación del sistema de control de quórum y voto electrónico ?que demandará un año ? conlleva un cambio en lo administrativo, reglamentario y cultural.