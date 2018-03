El Gobierno revirtió el incremento de la planta de la administración pública

Fuerte sector privado

Un estudio elaborado por el Ministerio de Economía revela que la planta de personal del Estado entrerriano revirtió su línea de crecimiento para lograr una disminución del 0,26 por ciento. "La tendencia se debe al reordenamiento de la estructura del Estado sin haber realizado un solo despido ni resentir los servicios esenciales", aseveró el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola.Una de las premisas de la gestión de Gustavo Bordet es el "ordenamiento general de las cuentas públicas" que va "más allá de una cuestión administrativa" porque "permite una mejor asignación de recursos, y que estos puedan avanzar hacia objetivos concretos con su respaldo presupuestario y el dinero para llevar adelante acciones de gobierno"."Cada una de estas definiciones va atada a iniciativas que tengan impacto en la generación de empleo en el sector privado. Se trata de encontrar la mejor forma de poder llegar a tener más desarrollo y más empleo que es lo que va a darle mayor viabilidad a esta provincia"."Entre Ríos tiene un enorme potencial pero además tiene una incidencia del sector privado importante, diferente a lo que ocurre en otras provincias donde es el Estado el mayor generador de recursos. Afortunadamente en esta provincia tenemos un sector privado realmente muy fuerte y entendemos que debemos trabajar en conjunto", explicó Labriola."Pero no podemos desarrollar una provincia si no tenemos un andamiaje y una estructura legal, administrativa, transparente y sólida que nos permita trabajar en serio, y esto creo que lo venimos logrando sostenidamente", valoró el funcionario."Entre el 31 de diciembre de 2016, y la misma fecha de 2017, la planta de personal del Estado provincial se redujo un 0,26 por ciento. El primer año logramos desacelerar el crecimiento de la planta, pasando de un incremento del 3,5 por ciento a uno del 1,19 por ciento; cumpliendo compromisos de pases a planta asumidos el año anterior, y ya en el segundo año logramos reducirla, y todo ello sin resentir servicios a la población", indicó Labriola.Entre los factores que permitieron este descenso se encuentra "la reducción de ministerios y secretarías que llevó adelante el gobernador", así como también el "control de ausentismo, de cumplimiento de las tareas y las jubilaciones. Hace dos años venimos priorizando cubrir las vacantes de servicios básicos, como salud, seguridad y educación", especificó el funcionario quien destacó la "optimización del gasto público en Entre Ríos".Otro de los puntos valorados por Economía es que "esta reducción de la planta de empleados públicos se llevó a cabo sin producir despidos ni resentir servicios a la comunidad. Al contrario, la provincia ha asumido nuevos servicios en salud, educación y desarrollo social que antes prestaba Nación", agregó Labriola.El titular de la Secretaría de Hacienda también destacó que "a fines del año pasado, el gobernador Gustavo Bordet cumplió su compromiso con los gremios estatales regularizando la situación de 5.000 agentes con antigüedad y mayoritariamente vinculados a los servicios de salud y educación, lo que significa un profundo respeto por los derechos de los trabajadores".Entre los resultados que arroja el estudio también se encuentra la "reducción de la planta temporaria en más de 1200 cargos" lo cual "refleja el avance que ha habido en estos dos años en cuanto a la formalidad del trabajo en el Estado provincial".Con esto, la provincia busca "optimizar el personal, cubrir aquellas vacantes que sean imprescindibles y no incrementar más de lo necesario la estructura administrativa", señaló Labriola y subrayó la "consecuencia de la organización administrativa de 2017 en la que se redujeron ministerios y de la estructura administrativa que tiene el Estado"."Somos conscientes que esto es el comienzo de un proceso que llevará tiempo y que hay que realizar con mucha responsabilidad para alcanzar un equilibrio en la cantidad de empleados públicos por habitante en la provincia", enfatizó el titular de Hacienda y valoró "el control del ausentismo, el cumplimiento de las tareas y la eliminación de algunas improductivas desde el punto de vista de la prestación de servicios".Además "este rumbo trazado por el gobernador Bordet nos permite avanzar rápidamente en la jerarquización del trabajador estatal, lo que viene de la mano de las distintas líneas de trabajo que se están llevando adelante para modernizar y digitalizar la administración pública y capacitar a sus agentes"."En más de una oportunidad el gobernador ha expresado su decisión de avanzar en la concreción de un Estado ágil, que dé respuestas en tiempo y forma a los problemas que plantea la gente, porque ese es en definitiva el sentido de la política. Creo que estos resultados que conocemos hoy van en ese sentido", afirmó Labriola.Por otra parte, dijo que "un crecimiento no razonable de la planta de personal haría incrementar más la masa salarial, lo que dificulta la recomposición de los sueldos en su conjunto".Por último, el funcionario enmarcó este resultado en "la política de austeridad que lleva adelante el gobernador, y fundamentalmente dentro de los objetivos de transparencia que son parte también de la estabilidad y la previsibilidad de la provincia, dos condiciones muy necesarias para posibilitar la llegada de inversiones productivas y generación de trabajo privado".