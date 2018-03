La UCR aprobó la conformación de un interbloque en la Legislatura entrerriana

Los congresales radicales sesionaron en Paraná y, tras casi cuatro horas de debate, tomaron una decisión que apunta a marcar la cancha dentro de la coalición Cambiemos que integran junto al PRO: la conformación de un bloque que tenga el sello radical (tanto en Diputados como en el Senado) que funcionará como un interbloque de Cambiemos con los legisladores del PRO, tal como sucede a nivel nacional.Este punto no estaba incluido en el temario, pero hubo una moción de orden que lo propuso y que contó con el aval de la Corriente Illia.En el congreso se aprobaron dos resoluciones: una que determina la conformación de un interbloque en la Legislatura y otra que crea una comisión para delinear la postura de la UCR con respecto a la reforma política.La primera establece "requerir a los legisladores radicales que conformen un bloque de la UCR" en ambas cámaras y que funcione como interbloque.La segunda dispone la conformación de una reforma política que realizará "encuentros regionales para alentar la participación de afiliados".Tal comisión "deberá elaborar un informe final con las conclusiones y recomendaciones que crea conveniente" y deberá presentarlo 10 días antes del congreso ordinario partidario que se realizará en agosto.Estará integrada por cuatro integrantes de la Mesa del Congreso, un representante de cada bloque y por el Rector de la UCR.Fue el diputado Atilio Benedetti quien respaldó la necesidad de conformar un interbloque en la legislatura, el asunto que atravesó todos los debates de la jornada. "Así como en trazos gruesos hicimos lo que teníamos que hacer en 2015, hoy tenemos que mejorar los mecanismos de participación en Cambiemos y fundamentalmente en Entre Ríos", argumentó."Es el tiempo de revisar nuestro funcionamiento dentro de cambiemos" para "mejorar los mecanismos de participación", planteó.En esa línea, dijo que no le parecía desatinado tratar lo del interbloque en el congreso radical. "No se pone en riesgo nada que afecte a los intendentes. No hablamos de un problema que tenga que ver con los cimientos básicos de Cambiemos, pero si con los mecanismos de participación", diferenció."Tenemos que plantear muy fuerte la participación en igualdad de condiciones de nuestros dirigentes en la próxima compulsa electoral", postuló.Fue el intendente de Paraná, Sergio Varisco, el primero que se distanció de la posibilidad de conformar un interbloque: "Hacer más radicalismo no es conforma un interbloque, sino que tenemos que hacer que funcione la Mesa Provincial de Cambiemos y que ahí se discuta todo".Antes hizo una defensa de la gestión de Macri y destacó que gracias a la alianza que conformaron UCR y el PRO se logró terminar con el kirchnerismo corrupto y populista."Hoy funcionan las instituciones, están presos los políticos corruptos, la Nación le devuelve coparticipación a las provincias", resaltó. Si bien reconoció que "hay problemas en el país", aseveró: "No estamos en el infierno","El rumbo de Cambiemos es el exacto, vamos por el camino correcto y estamos sacando a la Argentina del peor momento de la historia".Otro de los que manifestó su rechazo a la conformación de un interbloque fue el diputado Alberto Rotman: "La partición del bloque Cambiemos va a debilitar a quien sea candidato a gobernador radical. Estamos equivocados si dividimos el bloque".El congreso radical también agregó al temario un pedido del ex legislador Marcelo López, de Concordia, para que los diputados impulsen un "juicio político" contra el presidente de la Cámara de Diputados y ex gobernador de la provincia, Sergio Urribarri. Pero el cónclave se disolvió antes de votar el asunto.