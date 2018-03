Procesan y citan a indagatoria a Scioli por irregularidades en la obra pública

El ex gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli fue citado a prestar declaración indagatoria por el fiscal platense Álvaro Garganta, en el marco de la causa en la que se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de obras durante su gestión e incompatibilidades con un importante proveedor de la provincia que mantenía negocios privados con el ex mandatario provincial.La investigación había sido iniciada a partir de una denuncia de Elisa Carrió que dio origen a una megacausa. En este tramo del expediente, el fiscal investiga la construcción de ocho Unidades de Pronta Atención (UPA) en distintos puntos de la provincia, para las que el gobierno provincial destinó en su momento más de 117 millones de pesos.Todas las contrataciones por la construcción de UPA, un caballito de batalla de la gestión de Scioli, beneficiaron a la empresa Miller Building International SA. Esa firma, en paralelo, le alquilaba a una empresa de Scioli un inmueble dentro del predio de La Ñata, el lugar donde vivió el gobernador en la zona de Benavídez, a la vera del río Luján.De acuerdo al auto de citación a indagatoria de Garganta, en julio de año 2013 "Ricardo Miller le alquiló el inmueble a Capanone S.A. (sociedad de la que Scioli posee el 99 % de las acciones) por medio de una socia y luego en octubre de 2014 se lo alquiló por medio de una nueva sociedad (Multiespacios La Posada SA), por $ 4.464.960 pagaderos en 60 cuotas mensuales". El complejo que nunca funcionó y sólo se utilizó para realizar fiestas familiares.Así lo supo la Justicia tras la declaración testimonial de un encargado del espacio que detalló que "entre junio de 2014 y diciembre de 2017 se realizaron entre 4 y 5 eventos". Y enumeró: el cumpleaños de Ricardo Miller, el festejo de cumpleaños de su hijo, un agasajo a proveedores y un casamiento.Miller, en tanto, realizó múltiples mejoras sobre el inmueble que valorizaron el bien que en rigor pertenece a Scioli. El alquiler se había firmado "con opción de compra" y finalmente Multiespacios La Posada SA (de Miller) adquirió el inmueble."Scioli mantenía una relación personal y comercial con Ricardo Miller, por lo menos desde el año 2009, ésto es, antes, durante y aún después que el empresario sea beneficiado irregularmente con el otorgamiento de las obras públicas para la construcción y ampliación de UPA", señaló el fiscal en su escrito.Los nexos entre Scioli y Miller Building fueron más allá: la empresa se encargó de la construcción de las instalaciones las instalaciones del club donde juega el ex gobernador con su equipo de futsal.Scioli goza de fueros parlamentarios en su condición de diputado. La audiencia será el próximo 3 de mayo a las 10 de la mañana. También fue citado el ex ministro de Salud bonaerense, Alejandro Collia.