"El aborto es un tema de Salud Pública", remarcó la ministra Velázquez

Política Presentaron proyecto de ley para una consulta popular por el aborto

La ministra provincial de Salud, Sonia Velázquez, ante Elonce TV, se refirió al debate generado en torno al proyecto de ley que prevé la interrupción voluntaria del embarazo y según manifestó, "el componente del aborto es un tema de Salud Pública"."Sostengo que el componente del aborto es un tema de Salud Pública porque son numerosas las muertes maternas que tenemos anualmente en el país", indicó la ministra provincial de Salud al confirmar que cuenta con indicadores de tasas de egreso por aborto pero según dijo, "son informaciones de mucho resguardo por la sensibilidad que ocasionan".Velázquez manifestó no hablar desde lo personal cuando se la consultó por su postura respecto a la legalización del aborto. "Tengo que cumplir con mi deber como funcionario público y trabajar sobre un componente tan serio e importante como este tema, dentro de la Salud Pública", subrayó.La ministra bregó por la educación de sexual integral en las escuelas, y mencionó que desde la cartera que dirige se trabaja en el Programa Provincial de Salud Sexual y Reproductiva y también a través del plan nacional de Prevención y Reducción de Embarazo no Intencional en la Adolescencia."El protocolo provincial y la resolución ministerial que establecí el año pasado, incorpora la atención integral de las personas para la interrupción legal del embarazo y se prevén instancias para lo que anteriormente llamábamos aborto no punible", explicó al tiempo que indicó: "Como toda normativa es de cumplimiento formal en toda la red de efectores públicos y privados de la provincia"."Como ministerio de Salud tenemos la capacidad rectora para establecer esa instancia, y establecido este tema en la agenda pública, acompañamos este debate porque ha esperado muchísimos años", agregó y según remarcó: "Con todo el respeto que le cabe a las instituciones y demás".