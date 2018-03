Frigerio: "Hay provincias que no usan el dinero del Fonavi para viviendas"

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, advirtió que hay provincias que utilizan el dinero de Fonavi "para otras cosas" y no para construir viviendas, y aseguró que con los créditos hipotecarios "vamos a poder resolver el déficit habitacional".



El funcionario admitió que el déficit habitacional "es una discusión muy dispar en cada una de las provincias, porque hay algunas que usan los recursos del Fonavi para hacer viviendas, pero otras que, a partir de la crisis de 2001 y de la facilidad que hubo desde ese entonces para destinar los fondos para otras cosas, los destinan a otros gastos y no al objeto para el que fue creado".



"Lamentablemente, hoy la totalidad de los recursos del Fonavi no van a la construcción de viviendas. Pero celebramos la decisión de los gobernadores y del presidente Mauricio Macri de condicionar estos fondos para hacer más y mejores viviendas para los argentinos", subrayó Frigerio, al disertar en el Consejo Nacional de la Vivienda, que se realizó en la ciudad de San Juan.





Según el ministro, "hemos podido instalar en estos dos años que si nosotros no cambiamos básicamente la idea del Estado constructor a la del Estado dinamizador y que subsidia la demanda, no vamos a poder solucionar nunca el problema del déficit habitacional que enfrentamos".



"Hemos podido también avanzar mucho en la discusión del consenso fiscal respecto a la utilización de los recursos del Fonavi que este año representan 16.500 millones en el presupuesto nacional", añadió.



Y precisó que "desde 2017 iniciamos alrededor de 13 mil viviendas, terminamos unas 17.500 y cerramos el año con unas 50 mil viviendas en ejecución".



Frigerio destacó que "contamos también con recursos para el Procrear, que es un instrumento que nosotros rescatamos y en el Plan Nacional de Viviendas destinamos a aquellas familias que tienen entre 2 y 4 salarios básicos e intentar que puedan acceder a un crédito hipotecario, que se ha recuperado en la Argentina y que es clave y vital para cumplir los objetivos que tenemos".



"Con el impulso a los créditos hipotecarios vamos a poder resolver la problemática del déficit habitacional", enfatizó.



El funcionario subrayó que se han flexibilizado "las restricciones que había al uso de nuevas tecnologías para la vivienda y eso va a posibilitar bajar los costos, que siguen siendo muy altos para la vivienda social".



"Además, es necesario trabajar mucho en los seguros que van a permitir multiplicar el acceso a una vivienda, porque nos va a permitir usar los recursos de manera más racional", concluyó.