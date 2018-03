Ministro no recibió a vecinos por "problema de coordinación de horarios"

Paraná Vecinos de la Toma explican dónde estará ubicada la cabecera del futuro puente

Vecinos de la capital entrerriana que rechazan la traza planificada para el puente Paraná-Santa Fe tenían previsto reunirse este jueves con el ministro de Planeamiento de la provincia, Luis Benedetto. Los mismos concurrieron al despacho del funcionario, pero el encuentro fracasó, puesto que sólo fueron atendidos por el secretario, por lo que se retiraron visiblemente enojados. Tras lo sucedido, el funcionario provincial adujo un "problema de coordinación de los horarios"."Trabajamos de cara a la sociedad, lo que ha sucedido en el día de hoy simplemente ha sido un problema de coordinación con los horarios de la reunión, lejos está tanto de mí persona como de la gestión esquivar el diálogo, que creemos es el camino para construir soluciones. En ese sentido, ya me he comunicado con el señor Héctor Fischbach, a quien no conocía, para aclarar el malentendido y coordinar en los próximos días un nuevo encuentro", manifestó Benedetto.En cuanto al proceso de la definición de la ubicación del puente, sostuvo: "Es una realidad que hemos participado en reuniones con el gobierno nacional en cuanto al planteo de las trazas pero la decisión definitiva sobre la traza la ha determinado el gobierno nacional, al igual que lo referido a la manera de financiación de la obra. El municipio de Paraná también ha sido uno de los actores del proceso, acompañando la propuesta de Nación".Y cerró: "Hay una necesidad clara y estratégica de llevar adelante la obra de conexión".La reunión no se había concretado, al no encontrarse el ministro, y había despertado malestar en los vecinos. "No venimos a discutir un tema técnico, sino un tema político, con el ministro y el vicegobernador", había señalado el abogado Héctor Fischbach, integrante de "Despierta Paraná", una agrupación conformada por vecinos y ambientalistas. "Esta es una problemática que afecta a toda la ciudad y la gente va tomando conocimiento de esto", dijo a, al tiempo que indicó que pretenden "despertar a la ciudadanía para que se involucre masivamente".Puso de relieve que el lugar de construcción de este puente conlleva "una invasión ambiental al territorio del ejido de la ciudad de Paraná que se pretende atravesar con una autopista de 120 metros de ancho, afectando a unos 20 barrios, lo que impedirá el desarrollo hacia ese sector". Y fue tajante al resaltar que pretenden "el replanteo de la traza".Por su parte, la presidente de la Asamblea de Ciudadana Vecinalista, Alicia Glausser recalcó que "si hay voluntad política de atender estas cosas se puede lograr. No es cuestión de un barrio, sino de toda la ciudad. La Toma Vieja tenderá a desaparecer y esto dividiría Paraná. Se daría satisfacción a las grandes empresas, que son las interesadas en este puente".En tanto, el ambientalista Daniel Verzeñassi, del Foro Ecologista, indicó: "Lo que se ha anunciado es una obra que modifica sustancialmente el ambiente, que ha cambiado condiciones de seguridad y consolidación del túnel. Y razones, tenemos muchas, por lo menos 15, de por qué no se puede realizar en ese lugar el puente".Asimismo, refirió que esta "obra de infraestructura que no tiene como destinatario el interés regional, sino de corporaciones que nos invaden, y no solo para esta generación, sino para las futuras".Un vecino, Lisandro Zapata, indicó: "Nos quieren dividir. Nos quieren dar explicaciones técnicas de un puente, cuando en realidad no hicieron estudios de impacto ambiental", sentenció.