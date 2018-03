Se inauguró la muestra Entrelazadas

El vicegobernador Adán H. Bahl, dejó formalmente inaugurada una nueva muestra en la Galería de Exposiciones de la Vicegobernación. 30 obras de 8 artistas entrerrianas componen la segunda edición de Entrelazadas. ''El arte, con su extraordinaria capacidad de expresar la resistencia y la esperanza, es un medio para decir lo que tantas veces, de otra forma, no puede ser dicho'', dijo Bahl.



Anochecía y un centenar de visitantes se acercó a compartir la inauguración de la primera propuesta del año en la Galería de Exposiciones. El vicegobernador, junto a las expositoras, fue el anfitrión de este encuentro que conjuga texturas, técnicas y estilos.



Al hacer uso de la palabra durante el acto inaugural, Bahl expresó que "no es casual que esta muestra colectiva de arte creado por mujeres sea la que inaugura en marzo este espacio. Hoy nos encontramos entrelazados en esta exposición de 8 artistas entrerrianas que expresan un mundo a través del arte y justamente; ? remarcó - el arte con su extraordinaria capacidad de expresar la resistencia y la esperanza, es un medio para decir lo que tantas veces, de otra forma, no puede ser dicho".



Protagonistas



Cada obra que, desde hoy y durante dos meses se pueden visitar de manera libre y gratuita, fueron seleccionadas por Carlos Asían. "Mi trabajo como curador ha sido el de armonizar la producción, que el soporte y la obra puedan concatenarse" exclamó el artista plástico y agregó que: "Es muy interesante haber utilizado este lugar para generar un espacio donde se puedan realizar exposiciones. Este espacio en particular es interesante porque es una forma de reconocer, atender, defender y cuidar el arte".



Por su parte, Ana Garello, una de las expositoras agradeció la convocatoria y dijo: "Estoy muy orgullosa, la verdad es que nos hemos sentido muy cuidadas y respetadas. Es muy difícil ser artista pero es muy lindo trabajar el arte y la verdad que ver cómo quedó la muestra es una motivación para seguir trabajando". En relación al espacio en donde se exponen expresó que "esta galería reúne los requerimientos que todo artista necesita para mostrar nuestras creaciones".



Valeria Richiardi, otra de las artistas convocadas se mostró agradecida "de poder mostrar mis paisajes en este espacio. El trabajo del artista es muy solitario y cuando llega el momento de la muestra donde estamos con nuestro público es muy gratificante porque es en ese momento cuando la comunicación se hace efectiva".



Entrelazadas



"Entrelazadas" es una muestra colectiva que reúne las pinturas y dibujos de las artistas Agueda Guarneri, Jorgelina Parkinson, Valentina Bolcatto, Valeria Ricciardi, Lilian Almada, Ekaterina Gelroth, Gloria Daneri y Ana María Garello. Se puede visitar en la Galería de Exposiciones de la Vicegobernación ubicada en Casa de Gobierno en la capital provincial.