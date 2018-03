El oficialismo logró mantener la vicepresidencia 1º en el HCD con Emanuel Gainza

Este jueves se eligieron las autoridades:

Escisión en el bloque de Cambiemos

Autoridades de bloque

Llegado el momento de la votaciónLos cinco legisladores del Frente para la Victoria (Ríos, Sosa, Cora, Cáceres, Bértoli) junto a los ediles Elsa Ermácora y Santiago Gaitán, votaron por la nominación para ocupar esos cargos por Ermácora y Stefanía Cora (FpV).Como consecuencia de las diferencias surgidas en el seno del bloque oficialista, durante la sesión, el concejal Gaitán anunció la escisión del bloque de Cambiemos, junto a Elsa Ermácora, constituyendo una cuarta bancada, que se denominará "Paraná de Pie".Al fundamentar la decisión, Gaitán expresó: "Nos separamos de Cambiemos por una cuestión surgida de varias diferencias y en razón de que queremos tener una autonomía propia", y aclaró: "En esta decisión que hemos adoptado, no hay que ver sombras".A renglón seguido, la legisladora Karina Llanes informó la integración de un interbloque entre "Cambiemos" y "Paraná de Pie", que se denominará "Cambiemos Paraná". Al respecto la presidenta del cuerpo, Josefina Etienot, le aclaró a la concejal preopinante que tal figura no existe, desde el punto de vista reglamentario, en el cuerpo legislativo y que por lo tanto no tendría efecto.En el plenario se dieron a conocer los nuevos presidentes de los distintos bloques para el presente período de sesiones.Karina Llanes presidirá la bancada de Cambiemos; Sergio David Cáceres, la del Frente para la Victoria; Luis Díaz, de UNA - Frente Renovador y Santiago Gaitán, de Paraná de Pie.