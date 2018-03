ATE y UPCN piden modificar oferta para que "el salario no quede atrasado"

Política Pasó a un cuarto intermedio la reunión por la paritaria salarial estatal

La palabra de ATE

Autoridades provinciales ofrecieron a los representantes de los gremios estatales una oferta que incorpora una cláusula de revisión para no perder poder adquisitivo y la liquidación en abril, del 1,8% retroactivo a enero. La reunión pasó a un cuarto intermedio y volverán a reunirse el 22 de marzo.Al respecto, Carina Domínguez, de UPCN, explicó aque "el gobierno insistió con sus propuesta inicial. No obstante, se trataron otros puntos que tienen que ver con el aspecto salarial y con las condiciones laborales del sector que nosotros representamos.".Por otro lado, dijo que "hicimos el planteo de que. Nos enredamos a veces en porcentajes o números y lo que necesitamos es no perder poder adquisitivo. Cualquier cláusula que involucre la posibilidad de revisión de la pauta salarial sea vinculante para que los salarios no se sigan deteriorando como hasta ahora".Asimismo, señaló que "porque también el año pasado se introdujo una cláusula de revisión y tuvimos que esperar esta paritaria para poder hablar de esa actualización. No es lo mismo aplicar un porcentaje, que ya es mínimo, en febrero que a principios de abril que es el momento en que podría ser abonada la diferencia que nos están adeudando.".Por su parte, Mariana Luján, pro secretaria administrativa, manifestó aque "el ofrecimiento del gobierno lamentablemente fue el mismo, basado en las mismas características que habían planteado en el inicio de esta negociación. En la primera reunión pedimos el cambio de algunas pautas que ellos nos marcaban para empezar a negociar".Contó que "desde el sindicato analizamos la propuesta e indicamos que es imposible poder aceptar bajo las características que lo plantean, por lo que pasamos a un cuarto intermedio. En esta segunda reunión planteamos no traerlo a las bases porque tenemos un mandato del 23%.".Dijo también que "hay una cosa puntual que es la que el gremio plantea, que tiene que ver con el decreto 97. A nosotros, a partir de la semana pasada, se nos notificó una modificación en la implementación de las asambleas que comunicábamos en las distintas reparticiones. Para nosotros es primordial la derogación de ese decreto para poder iniciar una negociación salarial.".