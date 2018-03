Tarifa eléctrica:intendentes del PJ preocupados por aumento del precio mayorista

Foto 1/2 Foto 2/2

Los jefes comunales enrolados en la Liga de Intendentes Justicialistas manifestaron al gobernador Gustavo Bordet su preocupación por el impacto que tiene en sus comunidades la suba de más del 800 por ciento en los precios mayoristas y la quita de subsidios por parte del gobierno nacional que repercutieron en la tarifa eléctrica.



Fue durante la reunión que se realizó este jueves en el Salón de los Gobernadores, y donde repasaron también el avance de obras para las distintas localidades. Acompañaron al primer mandatario el ministro de Planeamiento, Luis Benedetto, el secretario General de la Gobernación, Edgardo Kueider y el secretario de Hacienda, Gustavo Labriola junto a 30 intendentes.



En ese marco, el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, sostuvo que "es importante poder compartir este ámbito en el seno de la Liga con el gobernador y con algunos integrantes del gabinete, lo que nos permite a nosotros evacuar las problemáticas diarias que tenemos" y "seguir consolidando con el gobierno provincial las obras de infraestructura que tenemos en curso".



Además, Piaggio expresó la "enorme preocupación" de los intendentes ante "la decisión del gobierno nacional que es este aumento desproporcionado del valor de la energía que hace que en nuestras ciudades repercuta en las cosas más esenciales de nuestra vida".



"A los intendentes nos toca verlos en las cosas cotidianas", subrayó Piaggio, y explicó que "una pata muy grande del PBI de Gualeguaychú es la actividad comercial, de la cual el 60 por ciento está llevada adelante por las pymes" donde la suba de la tarifa eléctrica "tiene una alta repercusión", así como también en "los sectores más postergados", recordó.



"Tenemos que luchar y esperar que realmente se pueda revertir esta situación", completó el intendente.



Por su parte, la intendenta de Feliciano, Silvia Moreno, celebró el encuentro de la Liga de Intendentes Justicialistas con el gobernador, donde "se analizaron las cuestiones institucionales que hoy nos preocupan y ocupan como el tarifazo que está afectando mucho a las familias", dijo y aclaró que "son políticas de Estado que ha tomado el gobierno nacional y que nos preocupan mucho porque no se ve una solución". "Dialogamos sobre cómo podemos ayudar a los sectores más desprotegidos, los trabajadores y los más humildes", detalló.



También el intendente de Concordia, Enrique Cresto, definió el encuentro como "una muy buena reunión de gestión". En ese marco, reveló que manifestaron al gobernador "la preocupación que tenemos todos los municipios de la provincia por el incremento de la tarifa eléctrica en los hogares y pymes locales".



Respecto de la suba del precio mayorista de la energía que llevó a cabo Nación en dos años, Cresto explicó que "repercute muchísimo, no sólo en lo que en la tarifa residencial, sino también en la comercial e industrial. Esto produce que cierren comercios y genera que los usuarios dejen de pagar los tributos municipales".



"La idea es tratar de revertir eso y hacer las gestiones necesarias porque la situación ya es insostenible", expresó Cresto.



En la misma línea, el intendente de Seguí, Cristian Treppo, se refirió al impacto de la tarifa para los sectores productivos, y destacó que "sobre la contracción de la economía, el cuadro tarifario está complicando muchísimo no solamente la producción regional, sino las pequeñas industrias que tenemos, porque la estructura de costo ha crecido en forma sustancial".



"Por eso nosotros agradecemos, sobre todo los pequeños pueblos, la obra pública que lleva adelante el gobierno provincial", resaltó Treppo y reveló que "estamos gestionando mucho a nivel nacional pero todavía no hemos tenido la suerte de que lleguen esas obras".



"Se sostiene mucho el nivel de empleo a través de la obra pública del gobierno provincial y del esfuerzo que hace cada intendente", indicó el intendente de Seguí.