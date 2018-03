Puente Paraná - Santa Fe: "Semejante obra exige discutirlo con el pueblo"

La traza del puente que unirá las ciudades de Paraná y Santa Fe, es rechazada por vecinos de la zona de la Toma Vieja de la capital entrerriana ya que la misma, según expresan, "atraviesa y destruye el Complejo recreativo municipal más importante que tiene la ciudad".Este jueves, en ocasión de su visita a Entre Ríos, el Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich expresó que el tema de la traza "ya se ha aclarado" y resaltó que buscan licitar la obra en el segundo semestre de 2018, con el objetivo de que la obra "comience en 2019".El contador Roberto Schunk, que estuvo a cargo del Ministerio de la Producción durante el gobierno de Sergio Urribarri habló consobre la idea original que se tenía en la provincia de Entre Ríos sobre el puente e hizo hincapié en la importancia de pensar y apuntar "al desarrollo productivo regional".En tal sentido, manifestó que en el anterior gestión, "planteábamos la estructura en torno del desarrollo regional, es decir, un proyecto productivo y por eso se habló también del mercado concentrador mayorista, para lo cual la gestión Urribarri junto con la intendencia Osuna, consiguió 16 hectáreas al lado del aeropuerto, y lo que planteábamos como esencial en torno al puente era el aeropuerto internacional de cargas para unir el nuestro con el de Sauce Viejo y hacer una verdadera unión de los pueblos".Respecto a la traza definida, Schunk entendió que ", con el pueblo. He participado de asambleas ciudadanas en las cuales la gente nos está diciendo que no está de acuerdo con el emplazamiento del puente porque hacerlo en ese lugar implica hablar solamente del corredor bioceánico y esta infraestructura es para mucho más"."No se tiene que discutir solamente el tema presupuestario, porque creo que el financiamiento puede llegar a estar aunque cueste más, pero nosotros tenemos que pensar la ciudad de otra manera", remarcó.El economista entiende que no hay que quedarse con el pensamiento de que "a caballo regalado no se le miran los dientes", ya que "a esto también lo pagamos los entrerrianos. Si esta infraestructura se hace, tiene que ser discutida con todos los sectores, las cadenas de valor, y las instancias municipales que se ven involucradas".Finalmente expresó que "para que la discusión no sea solamente entre técnicos, hay que dar mayor información a los ciudadanos para que en las asambleas todos tengamos la posibilidad de discutir esto que es tan importante para la ciudad".