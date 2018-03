Ley de Narcomenudeo: Romero exigirá a Nación los recursos para su implementación

Política Asumen nuevos directores y jefes departamentales de la policía

La ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, durante el acto de renovación de la plana mayor de la Departamental de Policía de Paraná, valoró ante, la sanción de la ley de narcomenudeo."Son los tipos penales que emanan de una ley nacional; quedará en competencia de la Justicia de la Nación todo el gran narcotráfico, y en competencia de los jueces y fiscales de la provincia, el pequeño delito de estupefacientes, que no es pequeño para nuestros barrios y tiene mucha significación en la seguridad", destacó la ministra Romero.De acuerdo a lo que remarcó, con la aplicación de la nueva normativa, "ese vecino que se sentía impotente y nos reprochaba que la Policía no hacía nada en estos casos, será el que tenga una respuesta"."Es la intervención de la Policía de Entre Ríos como colaboradora de los fiscales de la provincia en la implementación de la nueva ley de narcomenudeo", remarcó.Punto aparte, la funcionaria advirtió que la implementación de la misma, será de forma gradual. "No esperemos una respuesta inmediata a todos los casos, porque eso colapsaría nuestros sistemas judiciales", encomendó.