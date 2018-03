Solanas: "Marcos Peña desconoce u oculta lo que pasa en Entre Ríos"

Entre los interrogantes que Solanas planteó a Peña estuvo la preocupación por la situación de los medios de comunicación de la provincia y en ese sentido preguntó: "¿Qué medida se tomará desde la Jefatura de Gabinete respecto a medios públicos de la Provincia de E. Ríos, como LT14 y LT11, que han debido afrontar el achicamiento de la planta del personal y la no cobertura de vacantes; reducción de horas extras, fraude laboral y continuidad de contratos basura, en una afrenta a la libertad de expresión?"A lo que el Jefe de Gabinete respondió: "Dejamos en claro que no existió ningún achicamiento en las emisoras LT14 y LT11 de la provincia de Entre Ríos. En el informe N°99 entregado ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación presentado en marzo de 2017, en la respuesta a la pregunta N° 384 referida a la situación de las radios mencionadas, comunicamos que la política que venimos adoptando para los medios públicos se basa en grandes ejes de gestión: la pluralidad de voces, la federalización de contenidos y la profesionalización e innovación. En 2016 la Dirección Ejecutiva de Radio Nacional comenzó a implementar la denominada Red Federal Nacional, cuyo objetivo consiste en federalizar, regionalizar y descentralizar los contenidos de la radio pública. La implementación de la Red Federal no afecta las condiciones de trabajo del personal de LT14 ni de ninguna emisora del país. Tampoco afecta el funcionamiento y la programación habitual de LT14 y su plataforma digital. Es decir que con la decisión de descentralizar mediante la nacionalización de contenidos locales de cada emisora no se ponen en riesgo puestos laborales de los trabajadores de Radio Nacional ni de LT11, ni LT14, ni de sus correspondientes FMs, ni de ninguna otra emisora de RTA. Es por ello que vemos ciertamente que la libertad de expresión ha sido altamente fortalecida en este proceso, en el que se realizó además un reordenamiento en las emisoras del todo el país en el marco del criterio de austeridad con que esta gestión administra los medios públicos optimizando su programación.""Queda claro que Peña no está dispuesto a reconocer ni a hacerse cargo de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional y faltando a la verdad busca ocultar una realidad que hace tiempo vienen denunciado los trabajadores de medios radiales; una realidad irrefutable de ajuste, precarización y faltas graves a la independencia y la pluralidad de voces, con el claro objetivo de convertirlas en repetidoras de un discurso unitario", sostuvo Solanas al respecto.Otro de los temas que abordó el legislador entrerriano fue sobre el avance de la doble vía Rosario - Victoria: "¿En qué estado de avance se encuentra el estudio de la conexión vial entre las ciudades de Rosario y Victoria, que contemplaría la construcción de la doble vía en el puente Rosario-Victoria, a los efectos de optimizar el transporte y hacer más seguro el tránsito en el corredor vial?".El argumento de Peña en este caso fue que "la doble vía en el puente Rosario-Victoria es una obra muy necesaria, pero también implica trabajos muy onerosos. Es por esa razón que desde Vialidad Nacional se están evaluando las formas más adecuadas de financiarlo.""Tampoco pudo dar respuestas sólidas por la falta de avance en el estudio de la conexión vial entre Rosario y Victoria, una obra muy importante para la provincia. Evidentemente la siniestralidad y la muerte de personas en las rutas no es un tema urgente para el gobierno nacional", afirmó el diputado.A su vez el Jefe de Gabinete tuvo que responder a Solanas sobre la situación que atraviesa el sector lechero, uno de los sectores más afectados de las economías regionales y especialmente en Entre Ríos. En ese sentido Solanas solicitó a Peña que "informe sobre las medidas adoptadas para hacer frente a situación del sector lechero, que ha afectado particularmente a la provincia de Entre Ríos, con el cierre de 37 tambos de pequeños y medianos productores".Sobre este punto Peña respondió: "Hemos trabajado en el fomento del desarrollo de más grupos de Cambio Rural, hemos implementado un fondo rotatorio para cooperativas (cpocaú y Cepal) para modernización y crédito rotatorio a valor producto de tres millones de pesos. A través del Prodaf hemos otorgado $30 M en Aportes No Reintegrables para proyectos productivos para pequeños productores (agricultura familiar) y a través del Proderi otros $16 M en ANR.""El Jefe de Gabinete prácticamente desconoció la evidente situación de un sector que ha manifestado estar en crisis, afrontando consecuencias económicas y sociales como lo son la perdida y destrucción de tantos puestos de trabajo en la provincia. Una crisis que ha sido denunciada también por la Sociedad Rural de Nogoyá", concluyó Solanas.