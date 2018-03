Se es "varón o mujer y no existe otra alternativa", dijo diputado entrerriano

El diputado provincial Daniel Koch (Frente Renovador) quiso hacer un homenaje por el Día Internacional de la Mujer durante la sesión que la Cámara celebró el martes 13 de marzo.



En principio apuntó que en el pasado las mujeres "eran propiedad del hombre, del padre, del abuelo, o eran sometidas por el esposo, logrando a lo largo de la vida casi una dependencia total del hombre".



Luego remarcó que "con el tiempo, y gracias a eso que no sé cómo se llama que tienen las mujeres adentro, fueron ganando espacio en lo político, lo religioso, lo racial" y remarcó que "al día de hoy, aunque algunos lo quieran negar, ha superado con creces a los hombres".



Más adelante Koch apuntó: "Aquí me voy a permitir disentir con algunos, desde lo científico y lo ideológico".



"Desde lo científico, la célula es inalterable: XX varón, XY mujer (sic), no existiendo en el medio otra alternativa", dijo el diputado, confundiendo los términos del sistema de determinación del sexo basado en los cromosomas sexuales, que establece que las mujeres tienen dos cromosomas de la misma clase (XX) y los varones dos cromosomas distintos (XY).



"Desde lo ideológico, porque sigo sosteniendo que nunca un hombre podrá ser mujer, aunque nos quieren hacer creer que con cambiarse de nombre o apariencia física pueden llegar a la igualdad de género (sic) de algo tan sagrado como es ser mujer", agregó.



El legislador señaló también que "hoy todavía nuestras mujeres, a pesar de todos los logros obtenidos, siguen padeciendo todos los días. Por eso nuestro compromiso con ellas, en un reconocimiento amplio y abarcativo, donde velemos todos los días por su integridad física e intelectual".



Por último aseveró: "El hombre y la mujer ya no compiten, sino que se complementan. Por eso en el marco de los festejos por el Día Internacional de la Mujer, quiero homenajear a mi madre, a la madre de mis hijos, a mi hija, y en ellas a todas las mujeres".



Cabe recordar que Koch fue denunciado ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la xenofobia y el racismo (Inadi) por la activista trans Keili González, por las declaraciones públicas discriminatorias del legislador, que desconoció el cambio de identidad de género de la joven. (APFDigital)