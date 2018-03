Concepción del Uruguay: "está cerca" un acuerdo salarial para municipales

"Este martes tuvimos una reunión con las autoridades municipales, con quienes venimos dialogando en buenos términos, aunque todavía no hay acuerdo", informó el dirigente sindical.



"Desde el 14 de febrero nos venimos reuniendo y el de este martes fue el cuarto encuentro", sostuvo, y aclaró que el temario excede lo salarial: "Carrera administrativa, seguridad laboral, cuestiones edilicias, capacitación servicios, etc. Hay algunas diferencias que todavía no nos permiten terminar de cerrar un acuerdo, pero vamos por buen camino".



En tal sentido, Barberán estimó que "en los próximos días podría haber un acercamiento" y agregó: "Cuando haya una oferta concreta y razonable será sometida a asamblea".



Consultado por APF sobre el porcentaje de aumento que pretenden, dijo: "No podemos pedir menos de un 20 por ciento".