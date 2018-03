Peña ante Diputados: La inflación está "bajando y salario real está creciendo"

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, garantizó hoy que a lo largo de 2018 ya no se precisarán más emisiones de deuda en el exterior y sostuvo que la inflación está "bajando", justo el mismo día en que el INDEC informó un costo de vida del 2,4% para febrero.Al presentar su primer informe de gestión del año en la Cámara de Diputados, el funcionario aseguró que "el camino del desarrollo ya comenzó".En un discurso que duró más de media hora, argumentó: "Este crecimiento es sano y sostenible. Está basado en cimientos sólidos que nos va a permitir crecer muchos años"."A diferencia de otras experiencias recientes de crecimiento, no estamos usando muletas ni incubando una crisis que después nos haga retroceder al punto de partida", apuntó.Peña ratificó el modelo de "gradualismo fiscal" para reducir el déficit primario, y al respecto detalló que este año se va a reducir "por lo menos" del 3,9% al 3,2%, mientras estimó que el déficit total, que incluye el pago de intereses de deuda, bajará del 6,1% al 5,3%."Algunos nos piden ir más rápido y otros nos piden que vayamos mas despacio. Nosotros creemos que esta velocidad de reducción del déficit primario de un punto por año es lo que nos permite ordenar las cuentas del Estado y cuidar a quienes podrían sufrir la transición", sostuvo el ministro.Peña pronosticó, además, que "cada vez se dependerá menos del financiamiento exterior".Según su consideración, a lo largo de 2018 ya no se precisarán "más emisiones de deuda en el exterior".También se refirió a la inflación, que en febrero fue de 2,4%, y aseguró que está "bajando".Subrayó que ello es logrado "sin atajos con un tipo de cambio flotante y actualizando un atraso, que era necesario corregir, de las tarifas de servicios públicos"."Estamos bajando la inflación. El año pasado fue más baja que en 2016 y este año va a ser más baja que en 2017. El año que viene también seguirá bajando y será más baja que este año", confió Peña.El ministro coordinador respondió las críticas de la oposición respecto de que el Gobierno pretende bajar sueldos y apuntó: "El salario real está creciendo hace un año. Todavía tiene un espacio para seguir recuperándose"."Algunos planteaban que nuestro modelo de crecimiento se basaba en reducir el salario real. No consideramos que ese sea el camino", insistió.De ese modo, destacó: "No teníamos en la Argentina una fase tan prolongada de crecimiento desde 2011"."El año pasado, la economía creció un 2,8 por ciento y alcanzó su máximo nivel de producción histórico. Para 2018, esperamos una mejora cercana al 3 por ciento, dato que se tendrá que precisar una vez que se sepa el alcance total del impacto de la sequía que afecta a nuestra producción agropecuaria", puntualizó.Al respecto, acotó que será el primer "año no electoral" con crecimiento desde 2010, terminando con un "proceso de suba y baja" que el país "arrastraba desde hace varios años".