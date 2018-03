La Oficina Anticorrupción consideró "no acorde" el bono que recibió Etchevehere

Política Etchevehere devolvió el bono que recibió de la Sociedad Rural

La Oficina Anticorrupción (OA) consideró que "no resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas sobre ética pública" la percepción por parte del ministro de Agroindustria, Luis Etchevehere, de la retribución excepcional de 500.000 pesos que recibió de la Sociedad Rural Argentina cinco días antes de su designación."Según la OA la percepción por parte del Ministro de Agroindustria de la retribución excepcional de pesos quinientos mil ($ 500.000) aprobada por la Sociedad Rural Argentina, no resultó acorde con las pautas y deberes de comportamiento contenidos en las normas sobre ética pública (art. 2 Ley 25.188 y 9º Decreto 41/99)", dice el dictamen del organismo que dirige Laura Alonso.La OA sustenta su recomendación en el "deber de prudencia" previsto en el artículo 9 del Código de Ética de la Función Pública, que sostiene que "el ejercicio de la función pública debe inspirar confianza en la comunidad" por lo que considera que se "deben evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores".Recomienda además que ante una situación de este tipo, el funcionario "deberá comunicar su excusación al señor Presidente a fin de que designe qué funcionario deberá intervenir en su reemplazo".La resolución de la OA se encuentra en sintonía con el pronunciamiento de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 2003 en el sentido de que "cuidar el interés público es la principal misión de los gobiernos y las instituciones públicas"."Los ciudadanos esperan que cada uno de los servidores públicos realicen sus tareas con integridad, de una manera justa e imparcial", dice el dictamen de la OA.Recuerda también que "se espera que los funcionarios e instituciones públicas se comporten de una forma que puedan soportar el más estrecho escrutinio público"."Esta obligación no está cumplida completamente, simplemente actuando dentro de la letra de la ley; también implica el respeto de los valores de la función pública más amplios, como el desinterés, la imparcialidad y la integridad", indicó el organismo.El dictamen de la OA fue comunicado al ministro de Agroindustria, al presidente Mauricio Macri y al Jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, y hoy está publicado en la página web del organismo.