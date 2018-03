Sobreseyeron a prefectos denunciados por las fotos de la detención de Boudou

El juez federal Sebastián Ramos sobreseyó a los prefectos que fueron denunciados por el ex vicepresidente Amado Boudou cuando le tomaron fotografías descalzo y en pijama en su departamento de Puerto Madero al ser detenido.El juez pidió al ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich que evalúe si corresponde alguna sanción administrativa o apercibimiento "para quien haya intervenido o intervenga en procedimientos que puedan llevar al Estado a posibles consecuencias pecuniarias civiles futuras".La denuncia había sido instada por Boudou, quien incluso había pedido ser querellante, y ahora el magistrado dictó el sobreseimiento de tres prefectos al considerar que "tal agravio no comporta exclusivamente un delito penal".Según el juez, "no excita a la persecución penal, teniendo el potencial damnificado las herramientas civiles necesarias como para que un juez con competencia en tal materia" analice el caso.El 3 de noviembre del año pasado el exvicepresidente fue detenido en su departamento de Puerto Madero en el caso de la compra venta de Ciccone Calcográfica, hecho por el cual estuvo preso en Ezeiza más de dos meses.Según había denunciado Boudou, fue obligado a posar en "fotografías infamantes que fueron divulgadas a los medios de prensa, violando las disposiciones legales".La decisión del juez Ramos es con sobreseimiento a Alejandro Montes, a Diego Martín Muñoz y David Sebastián Fernández.