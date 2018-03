Dirigentes de todo el arco político se unieron para saludar a Francisco

El quinto aniversario del comienzo del pontificado del Papa Francisco logró unir a dirigentes de todo el arco político, quienes saludaron al Sumo Pontífice y manifestaron su "deseo y ansias" de que se produzca una visita a la Argentina, aunque afirmaron que aceptan la "espera".



El saludo fue enviado a través de una carta a El Vaticano y contó con las firmas de un variado grupo de referentes políticos: desde la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y la vicepresidenta, Gabriela Michetti, hasta el secretario general del Suteba, Roberto Baradel, y el dirigente camionero Pablo Moyano, pasando por los integrantes de la CGT Juan Carlos Schmid y Héctor Daer y el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Eugenio Zaffaroni.



"Querido Papa Francisco: En este quinto aniversario de tu pontificado, nosotros, argentinos y argentinas de distintos ámbitos de la vida pública, de diferentes procedencias religiosas, políticas e ideológicas, queremos manifestar nuestra admiración y cercanía por tu obra a favor de la Humanidad, en particular de los excluidos, y tu firme defensa de la Tierra frente a la devastación que sufre", comenzó el texto.



Y continuó: "Los argentinos y las argentinas te queremos mucho. Valoramos enormemente tu tenaz trabajo por la paz y la justicia en todo el mundo, a pesar de las resistencias que genera entre quienes pueden ver afectados intereses que no son legítimos.



Aunque deseamos y ansiamos tu visita, aceptamos la espera porque sabemos que se producirá cuando sientas que es el mejor momento y confiamos en vos".



La carta también llevó las rúbricas del líder del Frente Renovador, Sergio Massa; la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el excanciller Jorge Taiana; los senadores nacionales Esteban Bullrich y Fernando "Pino" Solanas; los diputados nacionales Martín Lousteau, Felipe Solá, Victoria Donda, Mayra Mendoza, Lucila de Ponti; la intendenta de La Matanza, Verónica Magario; y el jefe de asesores presidenciales, José Torello.



Los secretarios generales de La Bancaria, Sergio Palazzo; de la CTA Autónoma, Pablo Micheli; y de la CTA de los Argentinos, Hugo Yasky; y los líderes de la CTEP, Juan Grabois; de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete; de Barrios de Pie, Daniel Menéndez; y del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; también adhirieron al texto.



"Gracias por lo que has hecho y hacés. Rezamos por vos y los que no lo hacemos, te acompañamos con cariño y confianza", concluyó la misiva.