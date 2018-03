La Cámara de Diputados realizó distinciones a mujeres entrerrianas

La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos, en el marco de los homenajes por el Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró el 8 de marzo, realizó distinciones a mujeres entrerrianas destacadas.



Elonce TV dialogó con dos de las premiadas.



Magda Varisco fue una de las homenajeadas. La Secretaria de Cultura de Paraná agradeció la distinción y dijo que "estará dentro de las cosas muy queridas para mí, sagradas. Esto es mucho para mí, pero lo recibo con mucha alegría".



Mencionó que no se esperaba este premio y se lo dedicó a su esposo fallecido Humberto Varisco.



Por su parte, en diálogo con Elonce TV, Malvina Felin, oriunda de Gualeguay y quien preside la ONG Incluir, dijo que cuando la convocaron para recibir "semejante premio, fue una sorpresa enorme; nunca me lo esperé, me emocioné muchísimo. Se lo dedico a mi esposo, a mis seis hijos. Toda la vida me dediqué a ayudar el prójimo y estar del lado del que menos tiene".



Asimismo afirmó que "desde chica, siempre me incliné por la pasión de ayudar. Esto redoblará mi esfuerzo". Elonce.com.