Bordet: "Los productores son el motor de las cadenas de valor en Entre Ríos"

Garantizar la competitividad

"Declarar la emergencia tiene un costo fiscal muy importante pero entendemos que es igual de importante sostener a nuestros productores", dijo el gobernador Gustavo Bordet al recorrer junto a su par Juan Manuel Urtubey la Expoagro en el predio ferial de San Nicolás.El mandatario, que firmó este martes la emergencia agropecuaria en todos los departamentos de la provincia a raíz de la sequía que sufre el sector productivo, destacó "la importancia que tiene el acompañamiento del Estado a nuestros productores, a las distintas cadenas de valor y en particular a las economías regionales que son las que más trabajo generan y que son parte también de la identidad productiva de nuestras provincias".En el contexto de la emergencia, "estaremos pidiendo audiencia ante las autoridades nacionales para trabajar en conjunto sobre el particular y poder sobrellevar esta situación que, por cierto, es muy difícil", puntualizó el gobernador."Entre Ríos fue una de las provincias más golpeadas por la sequía este año. Cultivos como maíz y soja han sido severamente castigados, se ha dañado sensiblemente la producción. Para nosotros declarar la emergencia tiene un costo fiscal importante pero entendemos que es igual de importante sostener a nuestros productores porque son el motor de las cadenas de valor que tenemos en Entre Ríos y de nuestras economías regionales", agregó el mandatario.En ese sentido, Bordet detalló: " Tenemos que encontrar un mecanismo que actúe de compensador porque estas emergencias climáticas llegaron para quedarse. Venimos de inundaciones severas en 2016, mucha lluvia en 2017, y sequía en 2018, entonces hay que encontrar un mecanismo para estas emergencias. En este sentido hay que trabajarlo desde el Congreso con los gobiernos provinciales y el gobierno nacional, y los productores, que son los beneficiarios directos".En otro orden, el mandatario entrerriano recordó: "Cuando iniciamos la gestión, Entre Ríos no tenía ningún puerto de envergadura operativo, y hoy ya tenemos dos de ellos con operaciones de ultramar, y el Puerto de Ibicuy que pronto estará listo para operar. Esta tarea, llevada a cabo con el sector privado, es trascendental porque nos permite reducir la estructura de costos de nuestros productos dándole más competitividad de cara a los mercados mundiales".Bordet recorrió stands de la feria agroindustrial junto al gobernador de Salta, Juan Manuel Urutubey, quien manifestó: "Debemos garantizar la competitividad del sector no sólo con política monetaria sino con herramientas clave como son logística, transporte, energía, comunicaciones y financiamiento".A su entender, "el campo debe ser el motor de la reconstrucción de una clase media rural dinámica basada en un abordaje integral de todas las etapas de la cadena productiva. Hay que generar valor agregado en origen".Durante la Expoagro ambos mandatarios se reunieron con el ex vicegobernador y actual diputado nacional por Córdoba, Martín Llaryora; el senador nacional por Corrientes, Camau Espínola; los diputados nacionales Mayda Cresto y Juan José Bahillo; Diego Bossio Eduardo Bucca; el presidente del bloque del Partido Justicialista y representante por Salta, Pablo Kosiner y el intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini.