Juicio por Jurados: la aplicación del "sentido común" en el juzgamiento penal

El pasado 16 de febrero y durante el mensaje anual ante la Asamblea Legislativa, el gobernador Gustavo Bordet ratificó que promoverá la creación del juicio por jurados, destacando que "la participación ciudadana no debe estar ausente en uno de los poderes pilares del Estado. No hablamos de ciencia ficción; Córdoba, Buenos Aires, Neuquén ya aplican este sistema, y hay que trabajar porque Entre Ríos también lo tenga".



Sobre este tema, dos destacados abogados penalistas de la ciudad de Paraná, Julio Federik y Guillermo Vartorelli, se manifestaron a favor de la implementación del juicio por jurados ya que le dará "mayor transparencia" a la justicia, que tantos cuestionamientos ha cosechado durante el último tiempo.



En declaraciones a Mediodía de Noticias de Elonce TV, el Dr. Federik opinó que el proyecto "apunta a darle a la justicia un mecanismo que no tenía y que impone la participación popular. Quien va a decidir, luego de un juicio oral, la suerte de una persona, en vez de ser un juez, será un jurado compuesto por ciudadanos. La gente podrá participar de las decisiones del poder judicial".



Otra cuestión fundamental de esta modalidad "es que va a descomprimir la presión que existe sobre la justicia sobre determinados casos, principalmente los más importantes, porque el juicio por jurados va a funcionar en los casos significativos".



Federik destacó que el juicio por jurados "está funcionando muy bien en la provincia de Buenos Aires y de aplicarse, será muy significativa para Entre Ríos".



En qué casos se podría aplicar

El abogado expresó que el juicio por jurados se aplicaría en todos los casos que superen un monto importante de pena, 12 años o más. Pero se le daría a la persona que será juzgada la posibilidad de elegir. "No es que se obliga al justiciable, se le da la posibilidad de optar".



Los requisitos para integrar el jurado

Para ser jurado hay que estar en el padrón electoral, haber terminado la escuela primaria y no ser autoridad pública ni ser profesional de las leyes. En tal sentido, Federik agregó que "no se necesita saber de Derecho porque de eso se ocupará el juez que presidirá el debate".



Además el voto será secreto, incluso entre los integrantes de ese jurado, que deben determinar "nada más ni nada menos, si la persona es inocente o culpable". La cantidad de pena se discutirá en una audiencia posterior entre el juez, el fiscal y la defensa. Los detalles de su aplicación El abogado penalista e integrante de la Comisión Directiva del colegio de Abogados de Entre Ríos, Guillermo Vartorelli, dialogó con Elonce TV acerca de los cambios que impulsa la reforma legislativa sobre la implementación del sistema de juzgamiento penal de Juicios por Jurado.

Al respecto, Vartorelli explicó que la aplicación de ese sistema no demandaría un gran cambio en el presupuesto de la justicia entrerriana y remarcó que "puede llegar a resultar más económico".



Aplicar el sentido común

Al ser consultado sobre si en el juzgamiento penal de Juicios por Jurado y los fallos judiciales, primará el sentido común en la opinión de los ciudadanos sobre los casos, Vartorelli señaló a Elonce TV que "de esta manera, los ciudadanos van a resolver un veredicto, sobre la existencia de un determinado hecho y para ello, no se requiere ningún tipo de conocimiento jurídico, sino, simplemente, el sentido común", explicó el letrado.



Las resoluciones

¿Hay diferencias en lo que resuelve un Jurado y la resolución de un juez en determinado caso?

"En la gran mayoría de los casos, los jurados resolvieron de la misma manera a los casos juzgados por tribunales técnicos. Hay mucha coincidencia en las resoluciones", afirmó el abogado penalista.