Docentes técnicos también rechazan la propuesta salarial y se suman al paro

Política Sadop rechazó la propuesta salarial del gobierno provincial

La Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) resolvió en congreso extraordinario, rechazar la propuesta de mejora salarial presentada por el Gobierno provincial y realizarán este miércoles un paro y movilización.La decisión, que según se indicó fue "por pocos votos", coincide con la medida adoptada por los gremios AGMER y SADOP que también resolvieron no aceptar la oferta y concretar una medida de fuerza, en caso de los docentes privadas el paro es en suspenso., Andrés Bessel, secretario general de AMET, dijo que en el congreso se dio "un debate muy constructivo, donde se resolvió rechazar la propuesta por insuficiente y participar este miércoles junto con los compañeros de AGMER del paro y movilización"."El rechazo no fue por unanimidad y ganó por pocos votos", agregó Bessel y recordó que desde el gremio exigen que el aumento del 8 por ciento "sea a partir de enero y no desde marzo; también queremos fijar una fecha cierta de negociación para el mes de agosto".Consultado sobre la decisión del Gobierno provincial de descontar los días de paro a los docentes, Bessel expresó que "es una situación que ya la vivimos hace muchos años y los compañeros lo debaten en las asambleas, pero se decidió rechazar la postura y más allá de una situación que provoca una caída del salario real cuando se cobra, hay una lucha que está dada por una propuesta que no alcanza las expectativas de los compañeros", dijo finalmente el dirigente.