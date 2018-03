Capitanich estará en Paraná el próximo 24 de marzo

El intendente de Resistencia y ex jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, visitará Paraná el próximo 24 de marzo. Según indicaron los organizadores, la actividad central está prevista para las 11 horas, a fin de evitar la superposición con los actos en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.La convocatoria fue realizada por el ex gobernador y actual presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y referentes políticos de Paraná, bajo la consigna "Hay 2019".Semanas atrás el ex mandatario entrerriano mantuvo una reunión con Capitanich en la que evaluaron la situación política, económica y social actual de la Argentina y destacaron "la necesidad de impulsar una oposición en base al consenso y a la unidad del campo nacional y popular"."Tenemos el compromiso de generar las condiciones para volver a tener un proyecto nacional que devuelva la dignidad a los argentinos que hoy están padeciendo este gobierno neoliberal", afirmó Urribarri en aquel momento.