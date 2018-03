Gualeguaychú tomará un crédito para dar una "solución definitiva" a las calles

"El objetivo de la administración Bordet es fortalecer los municipios. En ese marco, el mandatario dispuso que el 16% del crédito internacional de 350 millones de dólares que contrajo el año pasado la Provincia sea destinado a las administraciones municipales de acuerdo a los índices de coparticipación". Así se informó desde la Provincia la decisión del gobernador Gustavo Bordet de disponer para las 78 municipalidades de Entre Ríos, parte de los dólares obtenidos tras la colocación de bonos en el mercado internacional el año pasado. Este crédito tiene una finalidad concreta: financiar obra pública y equipamiento.



Detrás de Paraná y Concordia, se cuenta una larga lista de localidades provinciales que aceptaron la oferta. Pero, a diferencias de éstas, el intendente Martín Piaggio no se sacó la foto firmando el traspaso de fondos con el Gobernador, en la Casa Gris. Esto se debe a que la administración local, luego de un análisis exhaustivo de las condiciones planteadas por la propuesta provincial, resolvió desecharla y avanzar en la toma de financiamiento local en pesos, en alguna de las ocho entidades bancarias que operan en la ciudad.



Quien estuvo al frente del análisis del crédito en dólares desechado fue el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Santiago Irigoyen. El funcionario encargado de mantener las cuentas en orden y de fortalecer el camino de la "austeridad" de la administración, uno de los pilares del discurso piaggista, explicó el motivo de la decisión tomada.



"Tenemos la propuesta de la Provincia de recibir este endeudamiento, que por el porcentaje de coparticipación que recibe Gualeguaychú (5,5%) sería de 2.400.000 dólares (48 millones de pesos al cambio de hoy) para obras de infraestructura y equipamiento. Las localidades que reciben este préstamo, si bien deben ir pagando los intereses semestralmente, tienen los primeros cinco años de gracia para el crédito, por lo que comienzan a devolverlo, 800 mil dólares en tres partes, es lo que le correspondería a Gualeguaychú si hubiese accedido, recién en la próxima gestión municipal, en febrero de 2023. El segundo desembolso sería en 2024 y el tercero en 2025", explicó Irigoyen.



El préstamo internacional tiene una tasa anual de 8,75%, pero como es en dólares se vuelve poco previsible controlar esta variable (si el dólar se dispara, el endeudamiento crece) en el transcurso de siete años. Por esta razón, el Ejecutivo desechó esta alternativa y, ante la imposibilidad de financiamiento propio, comenzó a sondear el mercado crediticio local para poder avanzar sobre las obras que necesita Gualeguaychú.



Las calles, el principal objetivo



Las alternativas consultadas en los ocho bancos que operan en la ciudad ya empezaron a ser analizadas. El endeudamiento será por 40 millones de pesos a pagar entre 40 o 50 cuotas desde el momento que el crédito se efectivice, por lo que, a diferencia del financiamiento en dólares impulsado por la Provincia, la actual gestión devolvería aproximadamente la mitad y la siguiente, el resto. Con cuotas de entre 1 millón y 1 millón 700 mil pesos mensuales, y con una tasa de interés de entre el 25 y el 29%.



Desde el Concejo Deliberante esperan recibir la propuesta en los próximos días, una vez que esté definido el banco que la financiará. También desde la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a cargo de Carlos García, aguardan novedades al respecto, ya que ésta será la Cartera que reciba el grueso de los fondos para la compra de maquinaria y para las obras que apuntan a darle "una solución definitiva" a los problemas estructurales que tienen las calles de asfalto de la ciudad.



"Lo que nos moviliza a tomar el crédito es darle respuestas a las actuales demandas y necesidades que tiene la ciudad", subrayó el Secretario de Hacienda. En este sentido ?y más aún luego del llamado a licitación del último viernes, para repavimentar 22 cuadras céntricas y avanzar con luminarias LED, canteros, rampas accesibles y sendas peatonales?, se empieza a hacer visible el avance en obras para el centro de la ciudad, una demanda latente luego de dos primeros años en los que, en términos de soluciones viales, se priorizó el acceso a los barrios y las zonas periféricas.



Estas "soluciones definitivas" apuntan a terminar con el parche cortoplacista del bacheo, que se reciente ante la primera lluvia y al poco tiempo hay que regresar sobre ese problema, volviendo a disponer de recursos para ello. En este sentido, la Secretaría de Obras y Servicios Públicos avanza en el relevamiento de todas las calles asfaltadas de la ciudad para concretar las mejoras, según se estima, sobre 350 de ellas.



Asimismo, se buscará avanzar en la compra de una retropala y un tractor, entre otras máquinas contempladas para el arreglo de calles. Pero, más allá del tema vial, el crédito se destinará también a la compra de un nuevo camión recolector de residuos ?esta gestión adquirió dos de los nueve que conforman la planta actual? y equipamiento para el Ecoparque y los centros de transferencia, una iniciativa que tiene fecha para este año.



Su propia pileta

Entre las obras que se buscan financiar con el crédito bancario está la de la primera pileta de competición municipal. Si bien la idea es poder concretar un natatorio de 50 por 25 metros, que es la dimensión olímpica, no se descartan otras alternativas menos ambiciosas. El avance en el endeudamiento, primero, y la partida que se destine finalmente a obras viales y otras como el Ecoparque, después, van a determinar este punto. Y aunque todavía no se ha definido el lugar donde será construida la pileta, ElDía pudo saber que es una decisión firme del intendente Piaggio que el proyecto se concrete. (El Día)