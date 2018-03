Reforma tributaria: 13 mil jubilados ya no deben pagar el Impuesto Inmobiliario

Acerca del trámite del beneficio

A partir de la ley promovida por el gobernador Gustavo Bordet, miles de jubilados y pensionados accedieron al beneficio de exención del Impuesto Inmobiliario que otorga la ATER. Se financia por la incorporación de metros cuadrados constructivos que tributaban a la provincia como terrenos baldíos.La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) dió a conocer este viernes un primer balance de la medida que beneficia a jubilados y pensionados de menores ingresos. En lo que va de 2018 unos 7000 adultos mayores con ingresos no superiores a 17.000 pesos y titulares de vivienda única han tramitado la exención del Impuesto Inmobiliario provincial, sumado a otros casi 6000 que venían teniendo el 50 por ciento del beneficio y que desde la sanción de la ley pasaron a gozar de la totalidad.El director Ejecutivo de ATER, Sergio Granetto, mostró satisfacción con los resultados alcanzados: "Esto es muy importante porque estamos logrando que miles de abuelos de menores recursos no paguen más el impuesto sobre su casa, y eso se financia a partir de que paguen quienes venían ocultando las mejoras que no declaraban a la provincia y que ahora deben pagar lo que les corresponde"."Este beneficio se financia a partir de políticas de ampliación de la base de contribuyentes y no por el aumento de alícuotas. Tal es el caso de miles de viviendas muy costosas que tributaban como terrenos baldíos y que a partir de cruzar los datos con los municipios hoy tributan lo que corresponde según la ley", explicó el funcionario.De todos modos, Granetto señaló: "Necesitamos que más intendentes tomen la decisión política e instruyan a sus equipos de trabajo a comprometerse para que en cada localidad todos paguen equitativamente, eso hace posible que estas medidas puedan ser posible y se vaya bajando la presión tributaria, trabajando de modo articulado como nos ha marcado el gobernador".Desde el área de Interior recordaron que el trámite está destinado a jubilados y pensionados con ingresos totales de hasta 17.000 pesos por grupo conviviente y titulares de única vivienda. El trámite es personal y se puede concurrir a realizarlo en cualquiera de las 50 oficinas de atención que tiene la ATER en la provincia, portando la documentación de rigor.Para más información y requisitos se puede consultar la web del organismo www.ater.gob.ar o comunicarse con el Servicio de Atención al Contribuyente, llamando al 0810-888-2837 de lunes a viernes de 8:00 a 13:00.