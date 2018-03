Entregarán aportes a organizaciones sociales que presenten proyectos

Convocatorias abiertas

Programas Sociales

El gobierno provincial lanzó una nueva convocatoria para la presentación de proyectos en los programas Poder Popular, Mejor es Hacer e Iniciativas Populares para mi Barrio. Con estas propuestas busca fortalecer el trabajo comunitario y solidario. Los aportes van desde los 6.000 a los 180 mil pesos.La ministra de Desarrollo Social, Laura Stratta, expresó: "Los programas que diseñamos y trabajamos desde el Ministerio cobran sentido cuando hay una realidad que se transforma y oportunidades que se abren".Además, la responsable de la cartera agregó: "Estamos ratificando el compromiso de trabajo, desde la convicción profunda que tenemos que al tejido social lo articulamos y fortalecemos entre todos"."Respetamos el trabajo que cada uno hace, porque es un trabajo voluntario que busca trasformar la realidad que duele", dijo Stratta.Raquel Vicuña, de la Biblioteca Popular Laura Vicuña, agradeció el apoyo y acompañamiento del Estado provincial: "A nosotros la ayuda de la provincia nos ha servido mucho, nos permite seguir creciendo, pudiendo tener las maquinas que necesitamos para cocinar con las mujeres por ejemplo, esa tarea es fundamental porque se trata de la autonomía de ellas".Por otro lado, Marcelo Jozami, presidente del Recreativo Bochas Club Paraná, sostuvo que "si los clubes no contáramos con este apoyo del Estado sería imposible llevar a cabo las obras".Hasta el 20 de abril las organizaciones sociales, los colectivos comunitarios y/o personas que trabajan en pos de mejorar su comunidad podrán preinscribirse vía online para recibir fondos no reintegrables.La presentación de los proyectos se realiza a través del sitio web del Ministerio, los cuales serán evaluados por los equipos técnicos. Los interesados deben preinscribirse ingresando en: www.desarrollosocial.entrerios.gov.ar El programa Poder Popular se implementa con el objetivo de fortalecer las acciones de trabajo solidario, cooperativo, comunitario y comprometido que llevan adelante las organizaciones de la sociedad civil de la provincia. Existen dos líneas de financiamiento: 1. Fortalecimiento de la organización y sus actividades. Estos proyectos podrán recibir un financiamiento de hasta 40 mil pesos; 2. Fortalecimiento de los espacios físicos. Estos proyectos podrán recibir un financiamiento de hasta 180 mil pesos.Contacto y/o consultas: 420-8805, email: politicassociales.mds.er@gmail.com El programa denominado Iniciativas Populares para mi Barrio busca apoyar a aquellas personas y/o grupos que se organizan en pos de objetivos comunes con ganas de brindar sus experiencias y saberes a su comunidad. Se financian con fondos no reintegrables de hasta 6 mil pesos.Contacto y/o consultas: 484-0530, email: iniciativapopularer@gmail.com La iniciativa Mejor es Hacer financia proyectos comunitarios de hasta 10 mil pesos según las características, priorizando los que procuren el mejoramiento y fortalecimiento del trabajo solidario con proyección a mediano y largo plazo.Contacto y/o consultas: 484-0530, email: mejoreshacermds@gmail.com