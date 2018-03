Dirigentes se reunieron y dijeron que "hoy son tiempos de organización"

El concejal del FPV Alejandro Ortiz, el Doctor Eduardo Escolamieri y el dirigente sindical Hugo "Pingüino" Retamar, se reunieron con Gustavo López, ex Secretario Presidencial y líder del partido FORJA.



"Con Gustavo tenemos una amistad de años y coincidentemente soñamos con un país con soberanía política, independencia económica y Justicia Social. Para nosotros es importante ampliar el abanico de sectores pensando en la patria grande. Muchas y muchos correligionarios no se sienten para nada cómodos con este proyecto liberal. Es por ello que venimos juntos a convocar a esa inmensa mayoría de radicales que fueron desplazados, estafados y a los que jamás compartieron ese contubernio Cambiemos, a que sean parte de esta nueva mayoría que estamos construyendo", indicaron.



Además, señalaron que "nuestro límite como trabajadores, como militantes y peronistas, es el neoliberalismo y las políticas de ajustes. Hoy son tiempos de organización pero también de repensarnos como dirigentes, saber interpretar al electorado y ofrecer una alternativa con candidatos que enamoren al pueblo".



"No podemos darnos el lujo de especular ni entrar en contradicciones, hoy tenemos un gobierno peronista, que mantiene un equilibrio como pocos podrían hacerlo, pero no debemos quedarnos en el equilibrio o la crítica si se es más o menos parecido, a tal o cual, hay hechos fundamentales y trascendentales en Entre Ríos que no debemos dejar pasar. Que el gobernador construya viviendas con fondos propios, es algo que tiene que ver con la dignidad; el viaje a instalar nuestros productos regionales es un hecho histórico del Gobernador Bordet y el Vice Gobernador Bahl. Acá no hay egos, hay gestión, y, eso es lo que la sociedad necesita", agregan.



Finalmente, explican que "nosotros nos proponemos como ejes de una gran articulación política, con mucho debate y sobre todo militancia, aún siendo previsibles de ataques mediáticos justicieros y, sabiendo que, no nos van a perdonar la transformación de la provincia. Proponemos salir a caminar con el pueblo, sentir el calor de la gente, el roce, mezclarnos y saber escuchar e ir en la construcción de un proyecto esperanzador. Sabemos que la gente no quiere escuchar malas noticias, para eso tienen la tele todo el día. Doña Rosa quiere saber cómo le vamos a resolver el problema de los tarifazos, el problema de los aumentos en la canasta básica, el problema de la inseguridad y, nosotros debemos tener la convicción de transformar esas malas noticias en mensajes esperanzadores. Tenemos que transmitir que no todo está perdido, que queremos recuperar el gobierno nacional para volver más organizados, corrigiendo lo que estuvo mal, ir por lo que faltó y recuperar los valores. Tenemos una provincia maravillosa y, le vamos aportar mística, fuerzas y voluntad".