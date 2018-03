Etchevehere: devolver bono de 500 mil de SRA fue "exagerar la transparencia"

El ministro de Agroindustria Luis Miguel Etchevehere se refirió al "bono" de 500 mil pesos que le pagó la SRA cuando dejó la entidad para ir a ocupar un cargo en el gabinete de Mauricio Macri.



"¿Cree que le correspondía el bono?", se le consultó, a lo que Etchevehere sostuvo: "Fui presidente de la Sociedad Rural Argentina, terminé mi función y la entidad evaluó hacerme un reconocimiento por mi trayectoria. Yo lo tomé como un halago, con mucho orgullo y dije 'pucha, me están reconociendo, muchas gracias'. Es una práctica de una entidad privada, que resolvió una comisión directiva y obviamente por mi actividad pasada. Está más que claro. Fue algo correcto que se resolvió con un depósito y una factura totalmente transparente. Pero tomó toda una visibilidad pública y pensé que seguramente, por todo lo que vivió en los últimos años la sociedad, con tantos casos groseros de corrupción, había que exagerar los casos de transparencia".



"¿Por eso lo devolvió?", se le repreguntó: "Sí, a pesar de seguir convencido de que fue todo transparente" contestó y señaló luego que "hay que ver de quién viene la denuncia (el abogado Leonardo Martínez Herrero)", sobre el hecho que hoy investiga la Justicia. "Pero a pesar de no estar notificado de nada, mi abogado Pablo Lanusse se presentó espontáneamente y estamos a disposición. Está bien que la Justicia empiece a actuar en tiempo real", retrucó el Ministro.



Por otra parte, hizo referencia a la denuncia de su hermana Dolores y la repercusión que ha tenido esa causa por lavado y evasión fiscal a nivel nacional. Las acusaciones en su contra "son mentira", le aseguró el funcionario a la revista Noticias.



"¿Cómo es el vínculo con su familia y con su hermana Dolores?", se le preguntó. "Es un tema absolutamente privado en el marco de la sucesión de mi padre, que empezó en 2010 o 2011. Cualquiera que haya pasado por una sucesión o por un divorcio sabe que todo lo que está pasando son prácticas usuales, donde alguna de las partes, en este caso una, denuncia a otra, en este caso mi madre, mis dos hermanos y yo, de una manera indiscriminada para tratar de lograr una ventaja económica. Tenemos que ir a Tribunales, como venimos haciendo, contestar y algún día terminará. Estos casos toman notoriedad cuando alguno de los integrantes tiene visibilidad pública porque para un abogado es una oportunidad para ver si logra torcer el brazo", contestó.



La entrevista continuó: "¿No tiene diálogo con su hermana?". "No, hace años que no la veo, lamentablemente, porque son casos dolorosos. Pero me da tranquilidad que estamos en la misma posición mi madre, mis hermanos y yo", respondió el Ministro.



Sobre la gestión



El titular de Agroindustria comentó que los primeros meses de gestión han sido de muchísima actividad "a partir de los ejes que nos planteamos para la gestión. Por un lado, desburocratizar, que es sacar todos los trámites que les quitan tiempo y dinero a los productores: registros, aranceles. Y permanentemente, a través de las mesas de competitividad, vamos recibiendo necesidades de diferentes producciones del país para destrabar cuestiones con AFIP, con la aduana, vialidad. Es solamente ponerle cariño a las cosas y ponerse en el lugar del otro para darse cuenta de que hay un montón de reglamentaciones y registros que no sirven para nada".



"¿Cómo fue pasar a estar del otro lado del mostrador?", inquirió la periodista Daniela Gian y Etchevehere admitió: "Me lo planteé como que no estoy del otro lado del mostrador. Sigo pensando en que todos queremos que la agroindustria argentina exprese su potencial y en esa lógica creo que estamos todos del mismo lado de la mesa. Tenía mucha expectativa. Nunca había sido funcionario y tuve una sorpresa positiva. Y me sorprendió que haya una organización interna en la que funciona muy bien el seguimiento".



"La función pública me sorprendió para bien", afirmó.