Conflicto del campo: Moreno volvió a culpar a Lousteau por el fracaso de la 125

A diez años del anuncio de la resolución 125 que colocó a las entidades del campo en pie de guerra contra el gobierno kirchnerista, el ex secretario de Comercio Guillermo Moreno volvió hoy a culpar al ex ministro de Economía Martín Lousteau por el fracaso de esa medida y por el costo político que generó.El ex funcionario kirchnerista evaluó que la propuesta de Lousteau, que pretendía aplicar retenciones móviles a la soja, al maíz y al trigo, tenía "errores manifiestos", a pesar de lo cual primó esa postura porque contaba con el apoyo del entonces jefe de Gabinete, Alberto Fernández.Moreno explicó que, a diferencia del planteo de Lousteau, él bregaba para que el régimen sólo alcanzara a la soja.Según sostuvo el ex funcionario del Frente para la Victoria, Lousteau faltó a la verdad cuando le aseguró a la ex presidenta que su propuesta contaba con el "consenso" del sector de la Mesa de Enlace, por lo que lo responsabilizó de la actitud beligerante que luego adoptó la Mesa de Enlace, que consumó un lockout patronal de 129 días.- NA: ¿Cómo recuerda la discusión en torno a la resolución 125, que desató el conflicto con la Mesa de Enlace?.- GM: Naturalmente habían posiciones bien distintas: la posición de Lousteau, que proponía la implementación de retenciones móviles al conjunto de los cereales como trigo, maíz y soja, y por el otro lado la posición típica del ala peronista del Ministerio de Economía, que era poner retenciones móviles únicamente a la soja. Nosotros habíamos ya implementado las retenciones móviles para el petróleo, pero en vez de replicar esa fórmula se utilizó otra que a todas luces no resultó favorable.- ¿Por qué a su criterio el régimen de retenciones móviles propuesto tenía que acotarse a la soja?.- El tema era desalinear los precios internacionales de los locales de manera transitoria. El objetivo no era la recaudación.Después lo que se veía era un aceleramiento del precio de la soja. Y estaba el tema del monocultivo, había que diversificar la producción.- ¿A qué atribuye que se haya generado una rechazo tan fuerte de los productores rurales a la medida?.- Lousteau dijo que tenía el consenso con el sector para los tres productos. Era falso. No tenía consensuada la situación. Él insistió, tuvo respaldo del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que comulgaba con la posición de él. Se terminó decidiendo la aplicación de la 125 con errores manifiestos. Después se utilizaron algunos elementos comunicacionales para desviar que en realidad ellos habían sido los que generaron la propuesta. Pero yo no tenía diálogo con los sectores de la producción, sino con los sectores de la cadena de la comercialización. Era una decisión de él.- El clima de agitación en la calle provocó que Cristina Kirchner decidiera enviar el proyecto al Congreso, con resultado desfavorable. ¿Qué recuerda?.- La situación se desmadró. La dinámica política llegó a que se decidiera la resolución en el Congreso.- Y entonces llegó el voto "no positivo" de Cobos, que fue un baldazo de agua fría...- No fue una situación agradable para todos nosotros. Cobos integraba el Poder Ejecutivo y por lo tanto no podía violentar lo que había decidido el Poder Ejecutivo. Tenía que acompañar inexorablemente al Poder Ejecutivo.- ¿Cree que a pesar de presentar "errores manifiestos" era mejor que la ley de retenciones móviles se aprobara en el Congreso?.- Visto con perspectiva histórica, si bien fue una derrota política, en términos económicos terminó siendo una posición que anuló otras derivaciones que podría haber tenido.- De aquel enfrentamiento con Lousteau, quedó grabada la imagen de usted deslizando la mano a lo largo del cuello, mirándolo fijamente a Lousteau en señal de degüello. ¿Fue una amenaza?.- Para nada. Significaba que él claramente estaba tomando decisiones que no eran las decisiones que el Gobierno necesitaba tomar. Por eso termina retirándose. Era una advertencia de que estábamos en campos distintos. Estábamos uno de un lado y otro del otro. De hecho el termina como embajador de Macri en Estados Unidos.- A partir de ese momento se acelera la confrontación entre el Gobierno de Cristina y la oposición. ¿Allí nació la "grieta"?.- Yo no hago ese análisis. Acabábamos de ganar las elecciones con el 45 por ciento. Fue un fuerte triunfo político. La grieta hay que buscarla más adelante. En la reelección de Cristina también tuvimos el acompañamiento de los sectores rurales. Creo que se quiso instalar un reflejo en los medios de comunicación de que había grieta, pero no era un reflejo de lo que pasaba en la sociedad.