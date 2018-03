La Policía implementará el posnet para el cobro de multas en camineras

Luego de una reunión de trabajo mantenida entre la ministra de Gobierno, Rosario Romero, el jefe de Policía, Gustavo Maslein y el director de Prevención y Seguridad Vial, Mario Muller, se anunció que la Policía de Entre Ríos implementará gradualmente el sistema de posnet en los puestos camineros.Esta medida surge ante la necesidad de que los automovilistas, que infrinjan algún artículo de la Ley Nacional de Tránsito, tengan la facilidad de poder abonar la multa correspondiente con descuentos, mediante tarjeta de crédito o débito."Hoy en una reunión con el director de Seguridad Vial y la ministra de Gobierno, hemos decidido y ya está encaminado, suscribir un convenio con una entidad bancaria, que habilite el uso del posnet para pagos con tarjeta de débito o crédito con el mismo descuento que se aplica al pago de las multas en efectivo, de manera que se evite la instalación de una idea errónea sobre el accionar del personal policial con el manejo de dinero", sostuvo el jefe de Policía, Gustavo Maslein."También tenemos que hacer conocer que, para mayor transparencia, nuestros 20 puestos camineros están equipados con cámaras que van filmando el registro diario de todo el accionar policial", señaló.Se publicó en estos días un video de una pareja de turistas brasileros que denuncian una supuesta coima en una ruta entrerriana. Sobre este tema, desde la Policía de Entre Ríos se indicó que se inició una investigación interna y que "no hay registros de actas labradas, a ese vehículo en particular, en los puestos camineros entrerrianos".Al respecto, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, señaló: "Viendo el video completo no se advierte en ningún momento más que una especie de montaje de parte de las personas que vienen de adentro del vehículo. No se percibe ninguna actividad emanada de las fuerzas policiales que sea contraria a la ley, solamente es el diálogo entre los que están en el auto y una presunción, dicha por la mujer del vehículo aun antes de que su pareja entre al habitáculo, suponiendo de antemano que la policía está infringiendo la ley".Luego la ministra agregó que "algo sumamente repudiable, lindando con lo delictual, es el cambio de patente que la misma pareja hace en el vehículo como riéndose del funcionario policial"."Este video carece de seriedad", concluyó.Por su parte, el jefe de Policía, Gustavo Maslein, sostuvo que "si bien el video tiene fecha de ser publicado el día 24 de febrero podemos establecer que la investigación no se condice con lo reflejado en el video", y en ese sentido señaló que "los policías están vistiendo uniforme de invierno", lo que cambió el 14 de diciembre con el lanzamiento del Operativo Verano Seguro en Ceibas.La investigación también arrojó que la persona que es protagonista del video "ingresó el día 13 de diciembre de 2017 vía aérea a la Argentina, y ese mismo día tiene egreso por Paso de los Libres, vía terrestre, a las 19 horas", es decir que "el trayecto que hizo fue Buenos Aires / Libres, lo que demuestra que fue un viaje exclusivo para abonar la idea de una investigación de un pseudo periodista con un relato", indicó Maslein.Maslein refirió que "luego de un trayecto por la ruta 14 se detiene en Concordia y quien lo acompaña, una chica, hace un relato de una supuesta multa que le quieren cobrar a su pareja. Nunca en el video aparece ese señor entrevistando al personal policial o que el personal policial intenta labrar un acta. Nunca se muestra, eso sólo es un relato de ella realizado riéndose".Más adelante, describiendo las imágenes del video, "dice que continúan viaje a lo largo de la 14 hasta llegar a la hora referenciada a Paso de los Libres. Allí él, a modo de burla hace referencia a que pasó con un dominio del vehículo que no es el original de la camioneta, que pasa a Brasil en 30 segundos. Todo eso nos da a pensar que es algo armado. De todos modos, nosotros vamos a continuar con la investigación administrativa y de surgir alguna irregularidad la vamos a poner a disposición de la justicia", aseguró Maslein.Por su parte, el jefe de Prevención y Seguridad Vial, Mario Muller, indicó que el tema de las multas que se le labran a extranjeros "es una problemática de varias provincias, que ha sido abordada reiteradamente en los encuentros nacionales de Seguridad Vial"."Esta problemática se va a trabajar con las autoridades nacionales, para que cuando un vehículo extranjero llegue a frontera se le controle si tiene deuda pendiente por infracciones de tránsito y se les cobre antes de abandonar el país", concluyó.