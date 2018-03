Paritaria estatal: UPCN y ATE rechazan la nueva oferta salarial

ATE también manifestó su rechazó



La paritaria de empleados estatales en Entre Ríos comenzó este viernes en la Secretaría de Trabajo. En ese marco, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN), manifestaron su rechazo a la primera oferta salarial presentada por el gobierno, por lo cual habrá nuevo encuentro el jueves 15. Según indicaron, la propuesta es similar a la que hicieron a los docentes: un 15 por ciento de recomposición salarial para 2018, en tres tramos. Más un 1,8 por ciento retroactivo a enero por la cláusula gatillo del año pasado."Es una paritaria que comienza con muchas dificultades, no estamos conformes con la reunión de hoy", dijo la secretaria gremial de UPCN, Carina Domínguez.La dirigente explicó que el conflicto generado por el decreto 97/18 emitido por el Gobierno provincial que restringe las posibilidades para realizar asambleas de trabajadores del Estado, fue planteado a inicio de la reunión. "Si hablamos de limitar la actividad sindical y reglamentar una ley nacional que garantiza la libertad sindical, difícilmente podamos tener una paritaria que se desarrolle normalmente", sostuvo.Además entendió que es "imposible comenzar cada año tratando los temas que no se resolvieron el año anterior. Por lo tanto pedimos claramente que el gobierno respete el ámbito paritario".Por otra parte, Domínguez se refirió a los "temas pendientes adeudados de la paritaria anterior", y opinó que "no solamente tienen que ser debatidos, sino cumplidos, básicamente estamos hablando de las recategorizaciones que se habían firmado en el acuerdo paritario 2017. UPCN presentó una propuesta en octubre, no solamente que no se respondió, sino que el tema no fue tratado y entendemos que esto debe ser resuelto también".Sobre la propuesta salarial del 15 por ciento en tres tramos, afirmó: "Es inferior incluso a la que se ha realizado a otros sectores en las últimas reuniones. Por lo cual lo hemos rechazado en el mismo marco de la reunión y le pedimos al gobierno que realice una oferta superadora para las próximas audiencias".El sindicato también pretende que se incorpore al acuerdo "una cláusula que nos permita plantear que si los salarios son inferiores a la inflación, se pueden actualizar en función de esa información".Esto "no ha quedado plasmado en la propuesta del gobierno y nos preocupa en una Argentina que no sabemos cuánto van a aumentar las cosas, y sabemos que aumentan todos los días. Además nos preguntamos quién puede creer que va a haber una inflación del 15 por ciento en este año"."Esperamos que en el próximo encuentro el Gobierno presente una propuesta superadora", dijo el secretario General de ATE, Oscar Muntes, quien recordó que el sector pretende una suba del 23 por ciento y un mínimo garantizado de 17 mil pesos."El Gobierno nos ofreció un 15 por ciento, a pesar de que sabe y es de público conocimiento que pretendemos un 23 por ciento de aumento y un mínimo garantizado de 17 mil pesos porque estas son las cifras que viene marcando el Indec, no porque lo decimos nosotros", dijo el dirigente.En este marco, agregó: "Le pedimos al Gobierno, que en la próxima reunión, que será el jueves de la semana que viene, presente una propuesta superadora y se resuelvan los temas que están pendientes, como por ejemplo el pase a planta y la estabilidad laboral, que vienen en carretilla. Necesitamos los listados para evitar que haya trampas en los nombramientos", sostuvo."Esperamos que en el próximo encuentro el Gobierno presente una propuesta superadora porque ATE ya tiene mandato para rechazar esta propuesta del 15 por ciento", remarcó el dirigente.Por otra parte, Muntes reiteró el rechazo del gremio al decreto 97/2018: "Pedimos su anulación porque coarta la libertad de los trabajadores para realizar asambleas y opaca la democracia sindical".Según el dirigente, "no es ilógico que el decreto salga en este momento en el que tenemos que discutir paritarias salariales y cuando a su vez se viene otro gran debate, que es reforma previsional"."El Gobierno necesita que los trabajadores estén adormecidos y acorralados para que no puedan protestar, pero se equivoca", advirtió, y fue más allá al manifestar: "Ante este ataque perverso contra la libertad y la democracia sindical, vamos a unirnos todos los gremios en una multisectorial"."Pedimos la nulidad del decreto", aseveró y advirtió sobre la posibilidad de que "la Justicia derogue este decreto, lo cual sería un golpe político definitivo para el gobierno".El sindicato hará una presentación judicial la semana que viene contra el decreto, afirmó por último el dirigente. (Fuente: APF)