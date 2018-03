Negociaciones salariales: Gremios estatales se reúnen con el gobierno

La Asociación Trabajadores del Estado de Entre Ríos y la Unión del Personal Civil de la Nación fueron convocadas por el gobierno provincial para empezar la negociación paritaria.



El primer encuentro será hoy, a las 10, en la secretaría de Trabajo. Los sindicatos adelantaron que no aceptarán una propuesta de recomposición del 15 por ciento, como la ofrecida a los docentes, en línea con la expectativa inflacionaria oficial nacional.



Al respecto, el secretario de Organización de ATE, Víctor Sartori, expresó que "hay una alineación de los gobiernos provinciales con la administración nacional del presidente (Mauricio) Macri, con un ajuste sobre los trabajadores, que es un 15 por ciento como máximo sin cláusula gatillo".



"A eso nosotros no lo vamos a aceptar, estamos diciendo que como mínimo debe ser la misma recomposición que logramos el año pasado, es decir un 23 por ciento con cláusula gatillo y un piso de 17 mil pesos, porque es lo que está marcando la línea de la pobreza difundido por el mismo Indec", afirmó el dirigente. ATE ejecuta este lunes y martes un paro de 48 horas en la provincia en reclamo a la convocatoria que finalmente efectuó el Ejecutivo.



Por su parte, la secretaria Gremial de UPCN, Carina Domínguez, advirtió que "no estamos en condiciones de decir que la oferta será la misma que se ofreció a los docentes. Vamos a esperar a ver qué nos ofrecen y luego la analizaremos con los trabajadores".