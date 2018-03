Media sanción del Senado al proyecto para combatir el narcomenudeo

Además, se reclamaron obras en las rutas nacionales 14 y 18, como así también en la ruta 26 que une Nogoyá con Victoria. Se homenajeó a la Mujer en su día y se recordó a Ramón Carrillo y a Raúl Alfonsín. Hubo decisiones en torno al Jurado de Enjuiciamiento, nombrando nuevos representantes. Ingresaron pedidos de Acuerdo Constitucional y se recibió una nota del Superior Tribunal de Justicia sobre el tratamiento de pliegos de Defensores.



Lucha contra la venta de drogas en baja escala

Los senadores le dieron media sanción al proyecto de ley por el que la provincia adhiere a las disposiciones del artículo 34 ° y concordante de la Ley Nacional 23.737 y sus modificatorias, en los términos, condiciones y alcances previstos por la Ley Nacional 26.052. Se trató sobre tablas y contó con despacho de comisión favorable de las comisiones donde fue estudiado.



Por esto el Poder Ejecutivo entrerriano requerirá las transferencias de los créditos presupuestarios de la Administración Pública Nacional, Ministerio Público y Poder Judicial de la Nación, correspondiente a Fuerzas de Seguridad, Servicio Penitenciario y prestación de justicia, conforme a lo previsto por el artículo 5° de la Ley Nacional 26.052.



En el texto, que pasará a la Cámara de Diputados y ya está consensuado, se deja aclarado que hasta tanto se efectivicen las transferencias de los créditos por parte del Estado Nacional, la provincia hará el esfuerzo efectuando las adecuaciones presupuestarias necesarias a los fines de la implementación de la lucha contra el narcomenudeo. El proyecto se refiere a los modos de eliminar las sustancias incautadas.



También se prevé la aplicación de multas. Los beneficios económicos y los bienes decomisados o el producido de su venta (a los que se refiere el artículo 39° de la Ley Nacional 23.737) se destinarán a la lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes, su prevención y la rehabilitación de los afectados por el consumo.



Se propone una forma de distribución que se hará de la siguiente manera:



El cuarenta por ciento (40%) al Ministerio de Salud de la Provincia.

El cuarenta por ciento (40%) a la Policía de Entre Ríos.

El veinte por ciento (20%) al Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia y al Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (COPNAF).



Postura de los senadores

El miembro informante fue el titular de la comisión de seguridad del Senado, Ángel Giano quien recordó que el proyecto llegó desde el Ejecutivo, pero ya desde hacía tiempo en la comisión de seguridad se estaba discutiendo sobre el tema. "Hace dos años fuimos con otros senadores a una jornada del ministerio de Seguridad y vimos que no había aún un criterio unificado del Estado Nacional para encarar el combate al último eslabón del narcotráfico", recordó ante sus pares.



Hizo un análisis artículo por artículo del proyecto y dijo que es importante para terminar con el fracaso de normas anteriores que tenían el objetivo de avanzar como ahora se propone. Trajo estadísticas al recinto que muestran el avance del flagelo de la venta de droga y explicó el destino de las multas que se aplicarán. "La lucha es contra el narcotráfico, no sólo con el último eslabón, sino que fundamentalmente hay que combatir a quienes introducen el mal en nuestra provincia", reflexionó, indicando que "siempre hace falta más, es problema muy profundo, muy complejo. Esta ley será una gran herramienta", dijo ante la Cámara.



Por su parte Larrarte se refirió después al análisis de la experiencia de otras provincias. "Tenemos que ser responsables a la hora de hacer declaraciones, no debemos ejercer con nuestros dichos presión sobre los actores institucionales que deben aplicarla en el terreno", advirtió, compartiendo la idea de una aplicación gradual en el marco de un profundo respeto a los derechos humanos, propiciando coordinación entre las fuerzas de seguridad provinciales y nacionales. "Es importante la cuestión presupuestaria", agregó Larrarte, observando la necesidad de los aportes, que se hacen a las áreas de salud, "no solo es una cuestión de seguridad".



El Senador Kisser dijo estar contento por alcanzar este consenso. "Lo venimos trabajando desde el primer día que asumí como senador", indicó y coincidió con los dichos de Giano en cuanto a la participación en ámbitos nacionales "donde hizo oír mi voz, porque el combate a la droga no es un combate estanco". Recordó los intentos de legislar sobre el tema. Puso su mirada sobre la participación de la policía provincial, que deberá tener una participación profesional y deberá estar preparada. Refirió a los aspectos operativos, dejando en claro los límites y niveles de participación y precisó los cambios introducidos por la bicameral sobre el proyecto original.



El Senador Ferrari expresó que es un reclamo que está encontrando respuestas. Coincidió con sus pares en que "ha sido un trabajo iniciado por la Comisión de Seguridad de este Senado de una forma llamativa, porque han presentado casi todos los actores que algo tienen que ver con este tema tan acuciante".



Pliego de Florentín

Los Senadores le dieron el Acuerdo Constitucional a la profesora Perla Beatríz Florentín, quien ha sido propuesta para ser vocal del Consejo General de Educación de Entre Ríos, ocupando el espacio de la representación gremial del organismo.El Senador Larrarte recordó que se dieron todos los pasos previstos para tratar estos pedidos, como la audiencia pública, donde la docente respondió de manera sólida todos los requerimientos.



El análisis de todos estos pasos llevó a proponer que sea nombrada como Vocal del Consejo General de Educación, completando con ello lo indicado por nuestra Constitución. El Senador

Morchio dio a conocer el apoyo de su Bloque y el pliego fue aprobado por unanimidad de los presentes.



Jury al juez Rossi

En el inicio de la sesión se dio lectura a una comunicación del presidente del Jurado de enjuiciamiento, Daniel Carubia, solicitando la designación de nuevos representantes, en calidad de titular y suplente, para representar al Senado ante ese organismo. Esto para resolver el planteo recusatorio interpuesto en los autos caratulados "Rossi Carlos Alfredo".



Fueron propuestos los senadores de Islas, Daniel Olano, como titular y de Federal, Nancy Miranda, como suplente. Por pedido del Senador Raymundo Kisser, esto fue votado y aprobado por unanimidad. Se procedió a un cuarto intermedio y el vicegobernador de la provincia, tomó juramento a los designados, y también a la diputada Esther González (designada por su Cámara), quien será titular en representación de la Cámara de Diputados. También lo hizo el diputado Raúl Riganti.



Recursos para el agro

El Senador Giano presentó un proyecto de comunicación que fue aprobado por unanimidad y sobre tablas. A través del mismo expresa que se vería con agrado que el ministerio de Agroindustria de la Nación, disponga el envío de recursos extraordinarios para paliar la emergencia que padecen en nuestra provincia los productores agropecuarios.



El senador concordiense informó que habló con el gobernador, quien va a declarar la emergencia a través de un decreto y por esto el gobierno nacional se ha comprometido a acompañar con "recursos para hacer frente a la coyuntura que atraviesa prácticamente todo el territorio provincial".



El presidente del Bloque de Cambiemos, Francisco Morchio apoyó la iniciativa y dijo que "entienden la mala situación de los productores entrerrianos". Explicó el estado de los cultivos y las malas perspectivas para los tiempos cercanos. Puso énfasis en la situación de la ganadería, que también tiene los problemas de la llegada de una creciente importante del río Paraná.



Argumentó que la crisis del campo tiene crisis en todo el territorio, en las grandes ciudades. "Vemos con agrado que el gobernador haya puesto en marcha los mecanismos a su alcance para ayudar a los productores", dijo.



No quedó ajeno al tema de la emergencia Raymundo Kisser. Lamentó que se discuta tanto la emergencia agropecuaria y dijo que es algo que no debería llamar más de dos minutos. "Nos falta a nosotros la vocación de enfrentar con previsibilidad estos factores climáticos. Tenemos en nuestras comisiones leyes referidas a fondos anticíclicos o formas de aplicar seguros", lamentó.



Pedido por obras en rutas nacionales

El Senador Giano presentó un proyecto de comunicación en el que solicita al Poder Ejecutivo nacional que disponga la reparación integral de la ruta Nacional 14. Se han dado en muchos accidentes y es notorio el mal estado que presenta en varios tramos de su recorrido por territorio entrerriano.

Otra iniciativa de similar tenor, firmada por los senadores de Villaguay, Mario Torres y de San Salvador, Lucas Larrarte, demanda "la urgente continuidad de las obras suspendidas en la ruta nacional 18, con el fin de garantizar la seguridad vial. Ya en otras oportunidades los tres legisladores han señalado la necesidad de reclamar por esta obra.