"No estoy a favor del aborto, si de la despenalización", dijo la diputada Pross

Política Los puntos centrales del proyecto por el aborto legal presentado en el Congreso

"Estoy a favor de la despenalización del aborto porque con seriedad, es un debate que nos debemos como sociedad", sentenció ante, la diputada provincial por Paraná Emilce Pross (FpV) en el marco de la discusión por la legalización del aborto.En la oportunidad, Pross apuntó que "la cuestión de la Iglesia tiene que quedar de lado, en función de que somos un Estado laico", ya que según entendió: "No todos pensamos igual" e instó a "respetar la ideología, el pensamiento y el sentimiento de cada uno".Pross bregó para que "la mujer pueda decidir y tener autonomía sobre su cuerpo"."La mujer no es un objeto, no es una incubadora", justificó en relación al planteo para que la mujer continúe con su embarazo pero de a su hijo en adopción. "Hay contradicciones porque también le decimos a esa mujer que se desentienda de esa vida por la que se lucha", polemizó.En la misma línea, combatió los comentarios que apuntan a "abortar será como ir a la peluquería"."No es una decisión tan suelta de cuerpo", sentenció. Y en esa instancia, explicó: "Es una decisión que tiene mucho significado, es muy importante, y si bien es dolorosa, no es tan traumática como la plantean"."Cuando ocurre, la mujer tiene que ser libre de tomar la decisión de si está en condiciones de ser madre", agregó.