Renunció el fiscal que tenía a su cargo las causas contra Cristina Kirchner

El fiscal federal Carlos Giménez Bauer, quien tenía a su cargo las causas de direccionamiento de la obra pública y el presunto encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA contra Cristina Kirchner y otros funcionarios, renunció en las últimas horas, pese a que había pasado al fuero federal hacía poco tiempo y aún no había debutado en esa función.



Según publicó el portal Infobae.com, Giménez Bauer está "en edad para jubilarse" y no podría concretarlo en medio de "un mega juicio".



La dimisión del fiscal se concretará el próximo 1 de mayo y ahora la Procuración deberá elegir, entre ocho letrados del mismo nivel para determinar al reemplazante del fiscal renunciante.



La renuncia del fiscal se produce luego de que el Tribunal Oral Federal número 9 recibiera la causa que pesa contra Cristina Kirchner por el supuesto direccionamiento de la obra pública, al cual se le sumarían las investigaciones de Hotesur y Los Sauces, conformando una verdadera mega causa.



La elección de este tribunal provocó malestar en Comodoro Py, ya que sospechan que fue elegido discrecionalmente por el Consejo de la Magistratura, debido a que el TOF9 inaugurará su presencia en el fuero federal con este "mega juicio" y no cuenta con experiencia.