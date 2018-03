Agmer Paraná hará este viernes asambleas en las escuelas

Política El gobierno reformuló la oferta salarial para los docentes

La Seccional Paraná de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a asambleas en las escuelas diurnas, turno mañana y tarde, para este viernes 9 de marzo.En las asambleas se pondrá a consideración de los docentes del Departamento Paraná la oferta salarial que presentó el Gobierno provincial en el nuevo encuentro paritario que se realizó ayer.La comisión directiva central de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) expresó su "enérgico repudio al Decreto Nº 97/18 MGJ, firmado por el gobernador Bordet el pasado 16 de febrero y dado a conocer en las últimas horas, a través del cual se pretende limitar el derecho de los trabajadores a la deliberación de los asuntos gremiales mediante asambleas masivas en lugares públicos".La norma "modifica el decreto Nº 1318/96 MGJE, que reglamenta aspectos elementales para la organización y representación democrática de los empleados estatales de nuestra provincia, disponiendo que las asambleas en las que interviene el personal de cada sector deberán taxativamente realizarse dentro de los respectivos lugares de trabajo, que en el caso del colectivo docente son las escuelas".De esta manera se impide "la posibilidad de llevar a cabo reuniones en ámbitos a los que puedan concurrir el conjunto de los trabajadores para expresarse masivamente y sin distinción del establecimiento en el que desarrollan cotidianamente su trabajo", cuestionó el gremio."Esta medida, sin precedentes en los tiempos que corren, retrotrae a la provincia a momentos de la historia que han estado signados por prácticas coercitivas en las que la presencia en las calles del movimiento obrero organizado era vista como una amenaza para el poder político ante la carencia de voluntad para alcanzar una solución democrática a las problemáticas de la sociedad y de los trabajadores en particular", expresó el sindicato.La norma pondría límites a las asambleas en lugares públicos, una práctica generalizada en el gremio mayoritario docente. La Seccional Paraná realizó este mismo martes una asamblea frente a la Casa de Gobierno. Y a fines de marzo del año pasado inició una toma del Consejo General de Educación (CGE) que se extendió durante más de 10 días."Una vez más, el Gobierno provincial avanza en una medida de carácter extorsivo y discriminatorio hacia los sindicatos, lo cual no es más que como una maniobra frente a la incapacidad para brindar respuestas concretas a las legítimas demandas de los empleados estatales", señaló además. "Insistimos en que no es silenciando las expresiones colectivas que se logra resolver los conflictos salariales y laborales, sino que por el contrario se trata de un camino que solamente puede encauzarse respetando la disidencia y aceptando el juego democrático que nunca está completo sin la libertad para que la clase trabajadora disponga de manera autónoma de sus ámbitos de deliberación y de los medios para la manifestación colectiva".En tanto, la comisión directiva central de Agmer convocó "al resto de las organizaciones de trabajadores a acompañar el rechazo a esta embestida", se lee en el documento, que lleva la firma del secretario general Marcelo Pagani, la secretaria adjunta Ana Delaloye y el secretario gremial Guillermo Zampedri."Señalamos al Gobierno provincial como el principal responsable de cualquier tipo de tensión que entorpezca la negociación salarial como consecuencia de esta nueva afrenta contra los trabajadores", finaliza el texto.